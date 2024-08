Jövőre lesz 25 éve, hogy Anastacia szó szerint berobbant a zenei világba I'm Outta Love című gigaslágerével. Azóta világszerte több mint 52 millió eladott lemezt és több mint 225 díjat jegyez – többek között három alkalommal nyerte el a World Music Awards-ot. Karrierje során olyan legendás zenészekkel és előadóművészekkel működött együtt, mint Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Mariah Carey vagy Eros Ramazotti. Anastacia több zenei műfajban énekel, a 2000-es évek elején a funk, a dance, a pop, az R&B és a soul egyedi ötvözete jellemezte dalait. 2003-ban született meg az általa elnevezett „sprock-stílus”, ami a soul, a pop és a rock műfaját vegyíti. Anastacia folyton csillogó karrierje során számtalan alkalommal újult meg, sikerének kulcsát a szenvedélyében, rugalmasságában és fejlődésében látja. Tavaly adta ki nyolcadik stúdióalbumát a Stars by Edel kiadó gondozásában, Our Songs címmel, amely egy feldolgozásalbum. A Jazzpiknik csütörtöki nyitónapján a 2000-es évek slágerei mellett az elmúlt években született legfrissebb dalai is meghódították a piknikező közönség szívét. Zárásként a már hagyományos DJ-páros, Andrew J és Dan von Schulz pörgette a lemezeket.

A Paloznaki Jazzpiknik első napján Andrew J nyitotta meg a Mol Nagyon Balaton Nagyszínpadot. Őt követte a brit díva, Izo FitzRoy, aki a hazai közönség egyik nagy felfedezettje – tavaly Veszprémben adott első ízben koncertet Magyarországon. Az énekesnő blues-soul-gospel alapú dallamait hamar a szívébe zárta a magyar közönség, idén nyáron a Balaton-felvidéki jazzfaluban is értő füleket-szíveket talált a londoni zenei színtér egyik legfelkapottabb csillaga. Az énekesnő-dalszerző-zongorista FitzRoyt harmadik stúdióalbumának turnéján hallhatta ismét a hazai közönség. A Jalapeno Records gondozásában megjelent, Oscar de Jong – a Kraak & Smaak alapítója – produceri közreműködésével készült A Good Woman című albumának dalain a 21. századi egyedülálló nők sorsáról énekel. Izo egyedi stílusa elsősorban a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik, de nagy hatással voltak rá Bill Withers dalszövegei is. Szólókarrierje előtt kórusokban énekelt, sőt saját kórust is vezetett, így nem volt kihívás számára a legjobb gospel csapatot maga mögé állítani a színpadon, ami tökéletes kiegészítő karakteres hangjához és az őket kísérő soulzenészek játékához.