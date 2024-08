Éppen különleges ízeltlábúakat bemutató kiállítást lehetett megtekinteni a Zircikon keretében a Bakonyi Természettudományi Múzeumban vasárnap délután. Nem akartuk kihagyni, sok fotót is készítettünk és hamarosan beszámolunk a részletekről olvasóinknak egy külön cikkben. Ám amikor a tárlaton a legnagyobb dél-amerikai repülő bogarakat tanulmányoztuk közelről, egy érdekes jelenetre lettünk figyelmesek. A múzeum szakemberéhez helyiek fordultak a bemutatóterem ajtajában. Mivel rovarkiállítást tartottak, a rovarász tartózkodott épp itt, Kutasi Csaba entomológus, vele tudtak beszélni. Megmutattak neki egy nálunk óriásnak számító, morcos tekintetű hernyót, ami megcsócsálta virágukat.

Ez az a morcos tekintet, ami megijesztheti azokat, akik nem ismerik az oleanderszendert; az állat épp rémisztésnek szánja kinézetét

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Oleanderszender. Szép, nagy, zöld lepke lesz belőle, persze még átalakulás előtt áll – határozta meg rögtön a fajt a szakember. A Bakonyban ritka, nem őshonos hazánkban, de a mediterrán részekről néhány iderepül. A zirci természettudományi gyűjteményben eddig csak egy volt belőle, ha sikerül a most talált példánynak bebábozódnia, akkor már kettő lesz. A megtalálók így megkönnyebbültek, azért, mert nem voltak veszélyben és azért is, mert megszabadultak a számukra fura lénytől. A kutatóknak viszont ajándék, hogy hozzájuk vitték be.

Világoszöld, pöttyös hátú, kis narancssárga farokkinövéssel, ami a szenderekre jellemző – A rovarász kétséget kizáróan beazonosította a Zircen talált óriáshernyót, az oleanderszendert

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Közép-Európában csak átutazó, hazánkban kimondottan ritka vendég az oleanderszender. Igen meleg és száraz nyarakon idelátogat délről. Hernyója harmadik szelvényen, két, nagy, szemre emlékeztető, fehérszegélyű, kék színű folt található. Ezek védelmi célt szolgálnak, a hernyó zaklatáskor a fejét behúzva, elülső részét felhúzva domborítja elő a szemfoltokat, melyek ilyenkor meglepően nagyok és sokkal nagyobb állat benyomását keltik. Szintén jól megfigyelhetők voltak a zirci példányon az oldalt végigfutó fehér sávok, azok mentén a fehér pontocskák, és a potrohvégen található kis narancssárga farokkinövés, ami jellemző a szenderekre.