A Szarvaskúti Dámfarm épp annyira van a város szélén, mint az erdő szélén. Csodás környezetben található, egy forrás közelében, aminek iható hűsítő vize és egy legenda is kapcsolódik hozzá. A vadfarm története nem nyúlik még hosszú időre vissza és egy születésnapi ajándékhoz kapcsolódik létrehozása, az ötlet megszületése, egy hintához, amit a férj vett a feleségének és fel is szerelt a tulajdonukban lévő fás legelő szélére. Ezt a történetet is elmondják nyilatkozóink podcast-interjúnkban. A hozzájuk került dámok kezdőcsapatáról szintén beszélnek, arról, hogy mindegyik állatnak saját személyisége van, számos tulajdonságukat megismerték már. A fiatalon Szarvaskútra hozott két kézzel nevelt bikának pedig tavaly óta szép nagy agancsa nőtt.

Szitó Martina és Bognár Ákos, a Szarvaskúti Dámfarm gazdái

Fotó: Szarvaskúti Dámfarm



Több érdekességet megtudtunk az elmúlt egy év során Szarvaskúton a vadfarm gazdáinak köszönhetően a dámokról, amikor a Napló és a veol.hu olvasóinak írtunk róluk. Például a dámoknál a csapat, a rudli vezetője mindig egy tehén, Szarvaskúton Mámi a vezértehén. S a dámok közt a fehér színű nem albínó, ráadásul csak őzeknél, gímszarvasoknál szenzáció a fehér szőr, a dámoknál három hivatalos szín van: a fehér, a fekete és a vadas. Pöttyeik pedig nem tűnnek el a dámborjaknak, ahogy megnőnek, megmaradnak, közelről még a fehér és a fekete színűeken is látszanak halványan.

Enzó, Brúnó, gyertek, gyertek! – ezekkel a szavakkal magunkhoz hívhatjuk a szarvaskúti dámokat a kerítéshez és almával etethetjük őket. Mással nem és a műanyagpoharat, amiben az almát vittük, nem szabad bedobni a kerítésen belülre, mert az veszélyt jelenthet az állatokra. Viszont szabadon körbejárható a farm, hintákba ülve élvezhetjük a látványt. A szarvaskúti dámok közül több hallgat a nevére és a rudli csoportviselkedéséről, szülői gondosságáról is érdekes tapasztalatokat szerzett már Martina és Ákos. Bemutatják interjúnkban a tavaly született kis dámokat és az idei bébiket is, elmondják, melyikük miért kapta az egyébként kimondottan ötletes nevét. Példaként megemlíthetjük Eperkét, Sunny Boyt, Békét, Hajnalt, Angyalkát, Naomit, Hudini 2-őt és Zsánklódot.

Mindig igyekeznek már egynapos korukban megkeresni a borjakat, ami egyébként az előírások szerint kötelességük is, de nem könnyű feladat, mert a bébit az anya biztonságképp a magas fűbe rejti el. Még hőkamerát, éjjellátót, távcsövet is bevetettek ezért. Nemrégiben pedig létrehozták a Szarvaskúti Dámfarm Közösségi Rekreációs Kert Alapítványt. Ezzel kapcsolatos terveikről is beszéltek riportalanyaink interjúnkban.