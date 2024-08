− Egy darázs csípett meg egy Darázson ülve, aminek a vége az lett, hogy feldagadt az arcom. Korábban műtötték a fülemet, és talán ezért is, de úgy szédelegtem, hogy nem nagyon tudtam motorozni – mesélte a veszprémi vespások vezetője. – A többiek azért mentek: voltak helyi túrák, találkozások, fagyizások, strandolások, de nagyobb kirándulás nem volt.

Darázs csípte meg Steffit, a veszprémi vespások vezetőjét, ezért idén volt pár robogómentes hete

Fotó: Vespa Baráti Kör

Ám, ahogy elmúlt a fájdalom, motorra ült Steffi is, a napokban Szekszárdon jártak a veszprémiek az 5. Ciao Szekszárd találkozón a Vespa Club Alisca szervezésében.

− Nagyon jól éreztük magunkat. Amint leértünk, ahogy kell, 20 perc múlva egy 60 kilométeres túrára be is neveztünk. Nagyon szép helyeken mászkáltunk, szép környék az is, de nincs Balatonuk – mesélte mosolyogva. − Utána elmentünk a sisakáldásra, ami minden évben nagy esemény. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nagytemplom előtt van a lépcső, ahová a motorosok kiteszik a sisakjaikat, beállnak elé a Vespákkal, majd a pap megáldja a jelenlévőket. Kiderült, az atya is motorozik, 1000-es BMW-je van, idén is motorosbakancsban és reverendában osztotta az áldást. Nem a sisakot áldotta meg, hanem minket, a mi utunkat, hogy legyen szép és biztonságos – fogalmazott Steffi, aki kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy aki motorozik, válogassa meg, hogy mire használja a motort: az 50 köbcentiméteres városba való, a 125-ös városban és maximum 100 kilométeres körzetében két személlyel, ám valaki 100 kilométernél hosszabb távban gondolkodik, akkor nagyobb, 250-300-as robogót vegyen.

Külföldről is érkeztek Debrecenbe az országos Vespa-találkozóra

Fotó: Juhász-Léhi István

Szeptember közepén Veszprémben gurulnak a vespások

A debreceni országos vespás randevúról kiderült, hogy az ország minden részéből voltak a hajúsági vármegyeszékhelyen az olasz márka rajongói, nem meglepő módon mind a hét honi Vespa-klub képviselte magát, de külföldről is érkeztek Darazsak. Szerveződik a következő találkozó, amire jelen állás szerint majd Verőcén, a Dunakanyarban kerül sor.

− Mindenhonnan lehet tanulni, mindig van valami újdonság, ami a másiknál nem volt. A debreceniek mondták, hogy irigyelnek minket, hogy hegyek vannak nálunk és a Balaton is – magyarázta a veszprémi klub vezetője.