Senki ne ússzon, fürdőzzön egyedül és mindenkor tartsuk be a viharjelzések szabályait! Elsőfokú viharjelzésnél, percenként 45 sárga fényjelzést lehet látni, ekkor a parttól 500 méterre lehet fürödni, fürdőeszközt, vízibiciklit használni. A másodfokú viharjelzésnél, amikor percenként 90 sárga fényjelzés van, tilos fürödni!

Mint ismert, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) öt vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel dolgozik, illetve figyelni Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát. A tó 235 kilométer hosszú parti sávján és a közel 600 négyzetkilométeres területén 116 kikötő, valamint 145 kijelölt fürdőhely található. Idén minden vízirendészeti rendőrőrsön, így

Siófokon,

Balatonfölváron,

Fonyódon,

Keszthelyen

és Balatonfüreden

már február 28. óta működik azonnal bevethető mentőhajóegység, jelenleg pedig már minden őrsön több, azonnal indítható szolgálati kisgéphajó van készenlétben. A vízirendészettel együttműködik több vízimentő egyesület, melyeknek 19 kisgéphajója is riasztható, de főként lokálisan végeznek mentést, illetve megelőzést Keszthely, Vonyarcvashegy, Zamárdi és Siófok térségében. A BVRK hajóvezetői idén augusztus 30-ig 192 esetben 379 embert mentettek ki a Balatonból, 2023 év hasonló időszakában 149 alkalommal 298-at.

– Nagyon fontos, hogy a viharjelzések és az időjárás változásairól értesüljünk a vízparton, melyre nagyon jó megoldás az okostelefonokra ingyen telepíthető Meteora, vagy Tavihar applikációk, amelyek adott esteben hangjelzést adnak, fogalmazott Orbán Zoltán. Az alezredes hozzátette, ha valaki mégis bajba kerül a vízen vagy problémát lát, azonnal hívja a 112-es számot, vagy a 1817-es vízi segélyhívót, amely közvetlenül a BVRK vízimentés irányítási központjába érkezik.

Egymás után találták meg a holttesteket

Az elmúlt napokban két tragédia is beárnyékolta a nyár végét. Augusztus 27-én egy idős asszony holttestét találták meg a tóban. Egy nappal korábban egy idős férfinek veszett nyoma a Balatonban. Három nappal később már neki is csak az élettelen testét adta vissza a magyar tenger. Szigligetnél egy német férfi veszítette életét a minap. Júliusban egy nap alatt ketten is odavesztek.