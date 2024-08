Az aszófői kövesdi templomromot a program második állomásként újították fel 2023-ban, amit a kistelepülés vezetősége kedves ünnepséggel köszönt meg a felújítóknak. A program során Tóth Béla, az értéktárbizottság elnöke szombaton és vasárnap is tájékoztatta a közönséget a templomrom történetéről és a jelenleg is folyamatban lévő, kimagasló fontosságú régészeti kutatásokról, felvázolva azok nemcsak mai, közismert epizódjait, de a jelenleg is feltárás alatt álló terület több évezredes múltjának levéltári kutatásokkal alátámasztott legújabb információit is.

A szép számmal megjelent érdeklődő közönség tapssal fogadta, hogy a templomrom idén májusban a vármegyei értéktárba is bekerült, ezzel gyarapítva a település kultúrtörténeti értékeit.

– 2017 óta minden évben megrendezi alapítványunk a Kövesd a hangot! rendezvényt, ahol a kiváló művészek koncertjét rendkívüli természeti környezetben élvezhetjük – tájékoztatott a rendezvényről Markó Beáta szervező, a szociális és kulturális alapítvány elnöke.

A második nap zárásaként a Sakk Matt Company – Németh Kyra ének, Pingiczer Szilárd zongora, Dervalics Róbert szaxofon, klarinét, ének – adott koncertet Időutazás címmel, mely a visszajelzések szerint nagy élményt nyújtott az ünneplő közönségnek.

Ez alkalommal köszöntötte Keller Vendel polgármester a közösség nevében Andorfer Katalin leköszönő alpolgármestert, akinek a templomrom rekonstrukciója során kimagasló szervezői munka jutott – mondta el az alapítvány elnöke a szervező önkormányzat nevében.