Kóstolással teszteltük a piros óriást

A nagyesztergári fóliasátor alól kikerülő ökörszív világbajnoknak nevezhető a maga nemében. Olyan, mint egy kisebb dinnye. Ugyan kívülről nem élénk-, hanem halványpiros. Nálunk, kettőnknek egy hétre elegendő kettő belőle. A forró vizes trükk nélkül is könnyen lehúzhatja a héját, aki úgy szereti. Mag alig van benne, a belseje tele gyümölcshússal, olyan az íze is, mint egy gyümölcsé. Lédús, zamatos. Annyira édes, hogy akár magában fogyaszthatják azok is, akik más paradicsomokat csak szendvics mellé esznek meg. S azok a szép, gömbölyödő példányok is egészen édesek, kellőképp megértek már, amelyeken a szár melletti részen még láthatunk kisebb zöldes foltokat. Egyébként a botanikai definíció szerint is gyümölcs a paradicsom. És óriások laknak a Magas-Bakonyban, most piroslanak igazán.