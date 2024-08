A köszöntők után a csapatok egyenként is felvonultak, bemutatkoztak, összeálltak egy hatalmas csoportkép kedvéért közös fotózásra.

Elkészült a nagy, közös fotó valamennyi csapattal

Fotó: Fülöp Ildikó

A Pannon Egyetem csapata, a Pannon Solar Boot Team tagjai felzárkóznak, újraalkották hajójuk teljes belső részét



Még vízre szállás előtt faggattuk a Pannon Egyetem csapata, a Pannon Solar Boot Team vezetőjét, Medvegy Tibort, aki elmondta, a tavalyihoz képest fejlesztették a teljes elektronikát, a kormányzást, a hajtás-felfüggesztést, a pilótafülkét és a hűtést, gyakorlatilag újraalkották a hajó teljes belső részét. – A hajótest a régi maradt, azzal vágunk neki a versenynek. Sokat dolgoztunk, de úgy érezzük, emiatt sokkal jobb is lett ez a vízi jármű. Csapatunk igazi erőssége – mivel ez még csak a második versenyünk –, hogy kezdőként tesztelgethetünk, ezáltal megtanuljuk művelni ezt a műfajt, s szép lassan, talán már az ősszel szárnyassá alakítjuk a hajónkat. De más fejleszteni való is akad. Idén, ha nem is reménykedünk dobogós helyezésben, de reméljük, a rövidtávú futamokban sikerül jobban szerepelnünk – remélte a csapat vezetője.