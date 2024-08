A Magyar Rádió 1925-ös elindulását követően az 1920-as évek végétől rendszeresen közölt Balatonról szóló előadásokat, tematikus műsorokat, játszott balatoni dalokat. A filmhíradók megjelenésével pedig szintén egy új csatorna nyílt a Balaton népszerűsítésére. De a legnagyobb változás a filmek előtérbe kerülésével következett be. „Ami a legszebb a filmben: a Balaton. A csendes, szelíd, majd háborgó, haragvó, tajtékzó Balaton... A magyar tengert ilyen technikával még nem vették fel, mint ebben a filmben. Ha tetszettek is a szereplők, a tájképek, a szüret, a halászat, a kísérő zene, a kísérő karének – a legnagyobb sikert azonban a Balaton aratta. Megérdemelten.” – ez az idézet 1933-ból származik és az Ítél a Balaton című korabeli filmről tudósít. Ugyanis a két háború időszak Balaton-népszerűsítő propagandájának valóban fontos részét képezték a Balatonnál játszódó filmek. Bár némafilmek is szóltak a Pannon tengerről – A Balaton (1909), A Balaton leánya (1921) –, de az igazi sikereket a Meseautó mintájára elkészített filmalkotások hozták meg. Ezeket előzte meg az Ítél a Balaton című mű, amelyet 1933-ban mutattak be. Fejős Pál neves rendező fekete-fehér „beszélőfilmje” több nyelven is (különféle cselekménymódosításokkal) elkészült. A Balaton melletti halászfaluban játszódó szomorú, szerelmi történetben neves szereplők játszottak: Páger Antal, Csortos Gyula, Palotai Erzsi formálta a szerepeket.

S hogy a milyen fontos eszköznek bizonyult a film, a Balaton népszerűsítésénél, mi sem mutatja jobban, mint az Újság című lap országos balatoni telekpályázata. A pályázaton az alábbi kérdésekre keresték a választ: Milyen balatoni tájakat ismernek fel az ítél a Balaton című filmben?, Csortos Gyula melyik jelenetben tetszett a legjobban? és A film meséjével vagy a Balatonnal kapcsolatban milyen történetet tud vagy milyen saját élménye volt, amely alkalmas volna filmre? A nyeremény – neves zsűri (Márai Sándor, Náray-Szabó Gyula) döntése alapján – pedig nem más volt, mint egy 150 és 100 négyszögöles telek a Balaton Lidón. Érdekes összekapcsolása volt ez a filmnek, a telekparcellázásnak és kevésbé ismert tavi üdülőterületek reklámozásának.