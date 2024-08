Gyepes Adél felidézte, a Feröer-szigeteken töltött évei alatt ismerkedett meg a hidegterápia csodás mentális és élettani hatásaival, mely felébresztette benne a küldetéstudatot, hogy segítse embertársait.

Wim Hof – más néven The Iceman, azaz jégember, extrém sportoló, aki több világrekordot is tart az extrém hideg elviselésében – a szerk. – a módszerében a tudatos légzést (melyhez különféle légzéstechnikák tartoznak) ötvözi a hideggel való munkával és mentális képessége aktív használatával, mely számos, tudományosan bizonyított pozitív élettani hatást eredményez a módszert gyakorlók életében. Így a gyulladáscsökkentést, mely például autoimmun betegséggel küzdők körében jelenthet hatalmas áttörést, az immunrendszer erősítését, a szív- és érrendszer működésének optimalizálását, az alvásminőség javítását, a vitalitás, a sportteljesítmény és az izom regenerációjának növelését. Adél kiemelte, a testi egészség mellett a mentális egészségből fakadó életminőséget is jelentősen növelhetik a módszer rendszeres gyakorlói, így reziliencia, illetve a rugalmas ellenállási képesség erősítését, a stresszkezelést, a kreativitást, a mentális fókusz fejlesztését és az ember belső erőforrásaihoz való kapcsolódást, a belső nyugalom elérését. – Tapasztalatom szerint az egész világon, így Magyarországon is az emberek körében az egészségmegőrzés érdekében egyre népszerűbb a tudatos légzés, illetve a hidegterápia (hideg zuhanyzás, jeges fürdőzés) – fogalmazott Gyepes Adél. Megjegyezte, a légzés ereje mindig rendelkezésre áll, és a zuhany hőfokát is bármikor hidegre tudjuk állítani. Ami fontos, hogy legyen meg a kellő tudás ahhoz, hogy mindezt biztonságos körülmények között végezzük. Adél többévnyi személyes tapasztalás után vágott bele a Wim Hof Módszer Akadémia képzésébe, melynek online részét egy év alatt végezte el, majd következett a gyakorlatra épülő vizsgahét, amit Adél a Wim Hof lengyelországi vizsgáztató táborában teljesített.