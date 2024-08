A program célja az volt, hogy a hip-hop és a latin stílusok különleges ötvözésével inspirálja a táncosokat. Az ötletgazda, a SoulDance tánccsoport vezetője, Hevesi Gréta azt mondja: szerették volna a figyelmet ráirányítani a tánc számos pozitív élettani hatására, életkortól, nemtől, edzettségtől függetlenül.

Az ismert veszprémi fiatal hölgy a veol-nak elmesélte azt is, hogy milyen kapcsolat fűzi a népszerű táncoshoz, akit az ország évek óta a TV2 népszerű műsorából, a Dancing with the stars-ból ismer.

Hegyes Bertalan és Hevesi Gréta Fotó: családi

− Bercivel a megismerkedésünk egy számomra nagyon kedves történet. Közel három éve ismerjük egymást személyesen, az édesanyámtól kapott meglepetés táncórának köszönhetően. Komolyabban az idei év elejétől dolgozunk együtt, de ez volt eddig az első közös olyan táncóránk, ahol együtt tanítottunk. Felnézek rá mind szakmailag, mind emberileg, így számomra nem is volt kérdés, hogy vele szeretném ezt a táncos kezdeményezést elindítani, ami egyébként eredetileg az ő ötlete volt. Mivel abszolút pozitív lett az összes résztvevő visszajelzése az óránkról, és Bercivel mi is nagyon boldogok voltunk, hogy ilyen sokan táncoltak velünk együtt aznap, így biztosak vagyunk benne, hogy lesz folytatása a projektünknek.

Akárcsak a népszerű táncos, Hegyes Bertalan, Gréta is gyerekkora óta táncol. Erről a veol-hu podcast adásában is mesélt már nekünk. Először elsajátította a klasszikus balett alapjait, majd járt modern táncórákra és a néptánc világába is belekóstolt. Időközben jött a Fashion Dance, ami már nagyon közel állt ahhoz, amire igazán vágyott.

− A meghatározó táncstílus számomra egyértelműen a hip-hop. Több mint 17 évig táncoltam a veszprémi Free Dance Tánccsoportnál, ahol számtalan fellépésen, versenyen és táncos divatbemutatón vettünk részt az akkori csapattársaimmal. Nagyon megtisztelő volt, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy az egyesület összes csoportját taníthattam néhány éven keresztül. Ekkor már biztosan tudtam, hogy én hivatásszerűen is ezzel szeretnék foglalkozni - meséli Gréta.

Később a táncoktatói oklevelét egy budapesti iskolában szerezte meg, majd 2021-ben létrehozta saját tánciskoláját Veszprémben, SoulDance Táncstúdió néven. A név önmagáért beszél.

− Rögtön tudtam milyen nevet szeretnék adni neki, a jelentése (lélektánc) teljes mértékben visszatükröz engem, a munkásságomat, amit képviselek - magyarázza a fiatal oktató.

Tanítványai jellemzően fiatal felnőttek, de nemrég elindult egy gyermek, valamint "egy nagyon vagány" fiú csapata is. Emellett az ismert veszprémi Victoria Art&Sport Egyesület gyermek balettosainak is rendszeresen tart hip-hop órákat, tervei között pedig szerepel a középkorosztály megszólítása is egy új óratípussal, táncos cardio jelleggel.

A hip-hop az önkifejezés szabadságát és a kreativitás ösztönzését jelenti, a “girly” tánc nőies mozdulataival és eleganciájával tűnik ki, amelyeket a táncosok a saját egyéniségükhöz igazíthatnak, míg a funky stílus lüktetése és energikussága teljesen magával ragadó.