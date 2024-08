Az augusztus 8-i napkitörésből indult koronakidobódás anyaga vasárnapról hétfőre és a hétfőről keddre virradó éjszaka is csodálatos sarki fényt okozott. Az említett éjszakák első felében ugyan még holdfény zavarta a megfigyelést, de az aurórát hétfő este még így is lehetett látni halványvöröses derengésként.

Fotó: Ladányi Tamás

A híres meteorraj maximális intenzitása ugyan 12-ére esett, de az aktivitása július 17-től augusztus 24-ig tart, így az elkövetkezendő napokban is érdemes próbálkozni a megfigyelésükkel. Szerencsés egybeesés, hogy a naptevékenység is magas ebben az évben, így akár mindkét jelenség együttes megjelenése is elképzelhető.

A cikkben látható kép 12-én 3 óra 44 perckor készült Veszprémben a Castor Csillagvizsgálóból. A távcső egy éppen felvillanó, zöldesből narancsosba hajló Perseida meteor felé irányul, amely alatt a sarki fény pírja tűnt fel.