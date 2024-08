Tesszük ezt a legütősebb hazai felhozatallal, merthogy az előző évekhez híven a 2024-es line-up sem okoz majd csalódást: az ez évi fesztivál legelső fellépője például rögtön a kilencvenes évek sztárcsapata, a magyar trashmetal jövőre már negyedszázados állócsillaga, vagyis az utánozhatatlan Akela lesz, őket pedig szintén megkerülhetetlen nagyágyúk követik, mint Deák Bill Gyula, a Tankcsapda, a Leander Kills és a Depresszió – meg nyilván még nagyon sokan mások, hiszen idén is feladtuk a leckét azoknak, aki minden buliba bele akarnak kóstolni: a fesztivál négy napja alatt csaknem 30 zenekar haragítja magára a balatoni sirályokat.

A fent kicsemegézett felhozatalból ráadásul érdemes megemlíteni, hogy nem is csak a magyar rockzene krémje tölti az augusztus utolsó napjait Alsóörsön, merthogy az idei fellépők között bőven találhatunk igazi hús-vér világsztárokat is: így nyaral a Balaton-parton az anarchia helyett humorral lázadó, éppen most 45 éves brit punkikon, a Toy Dolls, a még kerekebb, négy egész évtizedet ünneplő Stratovarius a finn powermetal színeiben, sőt honfitársaik, az északi kocsmabulik hangulatát metalmuzsikába hajtogató Korpiklaani csapata sem marad otthon.

Na de ennyi infó bőven elég így a végére, mert úgyis nemsokára találkozunk Alsóörsön!

