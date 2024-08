– Fárasztó időszak van önök mögött, s messze még a szezon vége. Honnan nyernek ehhez energiát, mire kell odafigyelniük, hogy bírják ezt a fiatalokat megszégyenítő tempót?

Balázs Klári: – Jól látja, mozgalmas az életünk, talán túlságosan is, nem unatkozunk, ráadásul a forró nyár a mi mindennapjainkat sem könnyíti meg. Szerencsére egészséges életmódot folytatunk, nem iszunk alkoholt – ha kapunk is valakitől, elajándékozzuk – és nem dohányzunk. Na jó, pihenhetnénk többet is. Sok vizet fogyasztunk, ami ahhoz kell, hogy kiegyensúlyozottan élhessünk. Keveset eszünk, és kerüljük a nehéz ételeket. Az előadások előtt nem is vacsorázunk, mert amikor teli hassal álltunk színpadra, lomhának éreztük magunkat.

Korda György: – Már nem engedhetem meg magamnak azokat a dolgokat, amiket hajdanán, a korom miatt óvatosabbnak kell lennem. Mindennap egy órát tekerek a szobakerékpáromon, de erre mostanság éjszaka kerítek sort, mikor hűvös van. Próbáljuk beosztani az erőnket, ám Klárika így is folyton ide-oda mászkál a lakásban, alig látom pihenni. Pedig neki is szüksége lenne lazításra, de őt nálam is jobban feltölti a közönségtől kapott szeretet, ami erőt ad mindkettőnknek.

Fotó: Horváth Tamás

– Sosem terhesek a fellépések, az interjúk, a rajongókkal való kapcsolattartás, a felőlük érkező mérhetetlen odaadás?

B. K.: – Az elmúlt években visszavettünk a tempóból, míg két éve száztíz és tavaly hetvenöt előadásunk volt, idén „csak” negyvenöt. Jövőre pedig még kevesebb lesz, de így is tele a naptárunk, sok fellépést vissza is kell utasítanunk, mert ennél is jobban szeretnénk lelassulni. A koncertidény befejeztével pedig kezdődnek az egyelőre nem publikus televíziós felvételeink. Október végén remélhetőleg egy hónapra megszökhetünk egy napfényes helyre, ahol feltöltődhetünk, ám decemberben már színházi koncertjeink lesznek, ahol olyan szép dalokat is énekelhetünk, amelyek nem fesztiválokra valók, teátrumi miliő szükséges a bemutatásukhoz.

K. Gy.: – Örülünk, ha emberek között lehetünk, ha megszólítanak bennünket, ha közös fényképet készítenek velünk, mi ugyanis imádjuk és tiszteljük a közönséget. Igyekszünk mindenkivel beszélgetni, legyen szó gyermekről vagy nyugdíjasról. Mindenhová szívesen megyünk, mivel mindenütt azt érezzük, hogy szeretnek minket. Ez olyan megható érzés. Az emberek az első daltól az utolsóig velünk énekelnek, minket ez is éltet. Persze néha én is érzem, hogy itt fáj, meg ott, de ilyenkor annak örülök, hogy legalább még élek (nevet).