2013-ban a siófoki önkormányzat rekonstruáltatta az Ad astrát. Az érdekesség az, hogy a Kerepesi úti temetőben ma megtalálható a szobor bronzváltozata, ugyanis ez áll Kisfaludi Stróbl Zsigmond sírjánál. Mindemellett színes adalék az is, hogy a szobrász a művet 1927-ben készítette el, s eredetileg nem emlékműnek, hanem egy allegorikus kompozíciónak szánta, amely 1937-ben a párizsi világkiállításon elnyerte a Diplome d’Honneur díjat is. A műalkotás egy másolata 1984 óta Zalaegerszegen is megtekinthető. Kétségtelen azonban, hogy a csillagokhoz felemelkedni vágyó férfialak sorsa és története leginkább Siófokhoz kötődik.

Meg nem valósult emlékművekről nem igazán szokás szót ejteni, de a Balaton története esetében mégis akad két műalkotás, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül érdekes témafelvetésük miatt. Az egyik a Balaton Madonnájának tervezete. 1937 májusában az alábbi, sokat mondó hír jelent meg a Somogyi Újság hasábjain: „Szűz Mária szobrot, amelyik csak a Balatoné volna, kellene felállítani a Balatonban. Viharban segítő Szűz Anya, hullámok Madonnája, vitorlások védanyja, a halászok oltalmazója stb. Milyen szép lenne, ha egy ilyen Szűz Mária szobrunk lenne nekünk: balatoniaknak. Szép hely volna egy Tihany alatti szírt, vagy Balatongyöröknél mélyen a Balatonba benyúló helyen, esetleg Fenékpusztánál vagy Akarattya magaslatán, esetleg Aligánál. A terv gyönyörű, megvalósítása nem is jelentene akkora költséget, amekkorát elő nem lehet teremteni. A szobrot azonban inkább a vízben, mint valami partrészen kellene elhelyezni a Balaton leglátogatottabb részén, a somogyi oldalon olyan helyen, ahol az ennek a gyönyörű tónak valóban, látványossága lenne.” Az elvi terv megszületése után – a veszprémi püspök és a kultuszminisztérium támogatásával – hamarosan pénzgyűjtést szerveztek és ki is találták a szobor felállításának helyszínét: Balatonfüred és Tihany között helyezték volna el, a Füredi Hajógyár közelében. A monumentális méretű alkotást Jálics Ernő kivitelezte és a mintáját el is készítette, de a második világháború közbeszólt a megvalósításba. A Balaton Madonnája szobor alapvetését a „mare nostrum”, azaz a mi tengerünk és a „Patrona Hungariae”, Magyarország védelmezője tradíciók ihlették, és valóban különleges színfoltot képviselt volna a Balaton-kultusz történetében.