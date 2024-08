Több részre és fejezetre bontható a tó környékén az ebben az időszakban avatott művek sora: születtek az állami kultuszhoz illeszkedő, országosan ismert politikusokról (pl. Széchenyi István szobra Balatonfüreden) alkotott szobrok, terveztek a vidék mitológiáját feldolgozó, a Balaton-kultuszt támogató alkotásokat (például a Balaton Madonnája, a Tihanyi visszhang szobra) valamint szakrális műveket (Szent Kristóf szobra Szántódon, a tihanyi kálvária-kompozíció) egyaránt.

A két háború közti időszakban a kormányzó, Horthy Miklós, de kiváltképp fia, Horthy István a balatoni sportélet egyik nagy támogatója lett. Így nem meglepő, hogy a tragikus életű utód emlékére elsők közt állítottak fel egy műalkotást, a siófoki kikötőben. Ugyanis amikor Horthy Miklós fia a keleti fronton 1942. augusztus 20-án repülőbalesetet szenvedett, a kormányzó Kisfaludi Stróbl Zsigmondot kérte fel, hogy készítsen méltó emlékművet gyermeke emlékére. A szobor 1943 őszére már készen állt, ahogy azt az egyik korabeli filmhíradó felvétele alátámasztja. Az Ad astra, azaz Csillagok felé című munkát a siófoki jachtklub parkjában állították fel: egy földgömbön álló, szívére szorított kézzel az ég felé forduló, atletikus ifjú alakját ábrázolta. 1943 szeptemberében, a kilencedik nemzetközi balatoni sporthét utolsó napján, délben leplezték le a MAC balatonújhelyi klubháza kertjében.

A második világháború végén a Balatonnál húzódott a frontvonal, ezért Siófokot is sok veszteség érte. A bombázások hatására egy 1945-ös kép tanúsága szerint a Horthy-szobor torzóvá vált, csak a test maradt meg, majd a legenda arról szól: a szovjet hadsereg a művet ledöntötte és helyben elásta. A rendszerváltást követően, 2002-ben a Pelso Egyesület kereste a maradványt, ám csak a talapzatot sikerült fellelnie. Sokak szerint az Ad astra az egykori Szovjetunióba került, egyesek szerint magyar műgyűjtőhöz. Korábban a létét is megkérdőjelezték. Pedig még irodalmi alkotás is szól az emlékmű létezéséről. Érdemes elolvasni Karinthy Ferenc Hátország című novelláját, amelynek záró soraiban utal a szobor voltára és arra a szóbeszédre, hogy azt a szovjetek ott helyben eltemették: „És ott van állítólag az ifjabb Horthy mellszobra is, túl nehéz volt a talapzattal, körülményes lett volna elszállítani, egyszerűen elásták, lebuktatták a homokozóba. És ha majd lebontják a régi klubházakat, akkor talán elő is kerül a homok alól, repülőtiszti egyenruhában.”