Célszerű, ha a legközelebbi, a ma már keszthelyi kutyás strand néven emlegetett hellyel kezdjük a kutyabarát strandok számbavételét, mely egykor szabadstrand volt, s helyi állatbarátok javaslatára átalakították át kutyabaráttá. A stand árnyékos, területén agilitypályát, pihenőhelyet alakítottak ki, sőt olyan VIP-részeket is, melyeket körbekerítettek napágyakkal és napernyőkkel felszerelve.

Pulik a vízben. Jó program, remekül érzik magukat a kutyabarát strandok látogatói

Fotó: Dávid Barbara / Forrás: olvasó

A legközelebbi, a legszabadabb és a legrégibb kutyabarát strandok

Ez a strand augusztus 20-ig belépőjegyes, melynek ára egy személynek kilencszáz, egy kutyának pedig hétszáz forint. Magasabb ugyan a tavalyihoz képest, de megfizethető. A különlegessége a strandnak, hogy kutyajátszótér is található itt, hátránya talán csak az, hogy SUP-bérlési lehetőség itt nincs, viszont a saját eszközt szerda délelőttönként használni lehet.

A legszabadabb kutyabarát vízi fürdetőhelyre Balatonföldváron leltünk, több pozitívummal és negatívummal. Ez egy hatalmas területen elhelyezkedő kutyás fürdetőhely, sok, árnyékot adó fával. Az ebek elvégezhetik dolgukat, mert a fürdető rendelkezik erre kijelölt hellyel, sajnos gazdáik már kevésbé. Viszont aki kedvencére koncentrál, neki jó hír, hogy egy nagy füves részt alakítottak ki a kutyáknak, kevésbé jó pedig az, hogy ennivalót bent nem tudunk venni – magunknak sem. De ezt kárpótolja a környék, ahol több kutyabarát vendéglátóhely vár, s ezek nincsenek messze a fürdetőhelytől. A földvári strand kapcsán megemlítjük, nemcsak a kutyák kedvenc helye lehet, de még a gyerekeké is – tehát igazi családi fürdő- és pihenőhely, ahol méretéhez méltóan hatalmas, árnyékos játszótér várja a gyerekeket. A választásnál pedig döntő lehet, hogy erre a kutyás fürdetőhelyre a belépés ingyenes.

A legrégebbi és legtávolabbi a fonyódi kutyás strand a Balatonnál. Nemcsak kutya, hanem emberbarát is, merthogy sokat adnak a higiéniára, sűrűn kihelyezett szeméttárolók és vécék találhatók itt. A strand partja füves, a vízbe pedig rámpákon lehet besétálni a kutyával, ingyenes a parkolás, SUP-ot pedig Fonyódon bérelni is lehet. Belépődíjat természetesen kérnek, idén hatszáz forintot fizetnek a felnőtt gazdák, a diákok ennek felét, a hatéves kor alatti gyerekeknek ingyenes a belépés. A felnőttjegy árának összegét kérik egy kutya után fajtától, testmérettől függetlenül, viszont csak augusztus 31-ig kell fizetni. Megtudtuk, szeptemberben már nem, viszont a mosdó a hónap végéig még üzemel.

