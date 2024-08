A magyar elnevezése megtévesztő, ugyanis nem rokona a fecskéknek, rendszertanilag az újvilági kolibrikkel áll rokonságban. Nevének előtagja már sokkal találóbb, hiszen a levegőben repülő madár szárnyainak az alakja sarlóra emlékeztet. Ekkor jól látszik enyhén, villásan kimetszett farka. Néhány éve egy rokona, a havasi sarlósfecske (Tachymarptis melba) mint fészkelő madárfaj megjelent hazánk déli és keleti felén, Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely városaiban. A faj a mediterrán térség költőmadara, de a Pireneusok, Kárpátok, Alpok magas bércein is fészkel. A Földközi-tenger térségének gyakori madara. A sarlósfecskefajok a költést kivéve életük nagy részét a levegőben töltik, párosodásuk is ott történik, illetve tartósan keringve ott pihennek. Lába nagyon kicsi, csüdje tollas, a lábfején mind a négy ujja előreáll. Ez a lábszerkezet csak a falon való kapaszkodásra alkalmas. A sajátos életmódja révén csak repülő rovarokkal táplálkozik. Legyek, szúnyogok, kérészek, levegőbe sodródott pókok szerepelnek a zsákmánylistáján. Nemcsak életmódja, de fészke is érdekes. Pár szál növényi rostból és tollakból áll, amelyet a nyálával ragaszt össze. A fiókák jól bírják a táplálékhiányt, ilyenkor a testhőmérsékletük lecsökken, illetve alvással vészelik át a rovarhiányos időszakot. A telet Afrika déli részén tölti. Az ember által átalakított környezet előtt sziklák, sziklafalak repedéseiben költött. Ma kiváló lehetőséget nyújtanak a sarlósfecskék (Apus apus) részére a szigeteletlen panellakások repedései, amelyekben költenek, de a míves, cirádás épületek ugyanúgy alkalmasak számukra. Hazánkban a havasi sarlósfecske védett madárfaj, természetvédelmi értéke 25 ezer forint.