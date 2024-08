Utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberben is kitartott a hőség. Fontos, hogy a továbbiakban is megtegyük a tartós melegben szükséges óvintézkedéseket - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye.

Azt írják: kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványi anyag- és vitaminbevitelre van szükség.

Hőség idején akkor is fontos a folyadékbevitel, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak (ez különösen az idősekre vonatkozik, akiknek csökken a szomjúságérzetük). A melegben nem javasolt a cukros, szénsavas üdítők vagy alkohol fogyasztása; a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége.

A magas hőmérséklet életkortól függetlenül megviseli az egészségesek szervezetét is, de különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, a kisgyermekek, az idős emberek, a túlsúllyal élők. Az egészséges nők közül a várandós és a változókorban lévő nők vannak kitéve magasabb kockázatnak a hormonális változások miatt.

A kánikulában az idősek már kisebb rosszullét esetén is forduljanak háziorvosukhoz, hogy megelőzzék a súlyosabb állapot kialakulását - javasolják a szakértők. Hozzáteszik: a vérnyomást a melegben gyakrabban kell ellenőrizni: a meleg értágító hatása miatt szükség lehet a gyógyszeradag csökkentésére, ha a vérnyomással kapcsolatos panaszok jelentkeznek. Segíthet a hideg vizes borogatás, a zuhanyozás, a lábak áztatása (20-22 fokos vízben) is. Az izzadással elveszített sót egy liter vízbe tett fél mokkáskanálnyi sóval lehet pótolni.

Kánikulában minden fizikai tevékenység megerőltető, ezért a bevásárlást, kertészkedést stb. javasolt a hűvösebb, reggeli, esti időszakban végezni.

Az egészséges, fiatal felnőtteknek is fokozottan kell figyelniük arra, hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat. Ezt a jelenséget tipikusan fiatal felnőtteken lehet észlelni, akik a rossz közérzet ellenére sem hagyják abba az edzést. A kánikulában futni, kerékpározni kizárólag a reggeli vagy az esti órákban ajánlott.

Fontos, hogy még néhány percre se hagyjuk a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban! Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben

Ez azt jelenti, hogy tilos az erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki.

Az országos tisztifőorvos által kiadott hőségriasztások híre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett VÉSZ applikáción keresztül is elérhető. A VÉSZ felhasználói már a riasztás kihirdetésekor rövid szöveges üzenetben értesítést kapnak annak időtartamáról és fokozatáról.