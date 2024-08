A Balatoni Múzeum mellett kisebb, muzeális jellegű emlékhelyeket is nyitottak a korszakban. Szintén 1935-től várta az érdeklődőket a badacsonyi Kisfaludy Sándor házban egy, a költő életművét bemutató emlékszoba. A vidék népművészetének propagálására 1936. szeptemberében tették le Tihanyban a népművészeti ház alapkövét, amely 1937-től már megnyithatott. A ház a környék népművészeti alkotásait mutatta be: szenes kályhát Tihanyból, feszületet Balatonkilitiről, rokkát Balatonfüredről állítottak ki, de több tárgyi emlék származott Buzsákról is.

A hivatalos kultúrpolitika a Balaton ihlette művészeti alkotások készítését is felkarolta és támogatta. 1938-tól hirdették meg az ún. balatoni ösztöndíjat, elsősorban a festők számára. Az ösztöndíj lehetőségével a későbbiekben – a szolnoki, a nagybányai mintájára – egy balatoni művésztelepet szerettek volna életre hívni, bár ez végül nem valósult meg. Az ösztöndíj számos hazai alkotónak lehetőséget adott Balaton-ihlette művek megfestésére, de az ösztöndíjasok között ott találjuk a Balaton egyik legnagyobb Egry Józsefet is.

A két háború közti időszakban a turisztikai fejlesztések mellett tehát tudatosan nagy hangsúlyt fektettek a vidék kulturális, művészeti életének felvirágoztatására, amely követendő példa lehet napjainkban is. Hiszen a Balaton vidéke nem csak egy földrajzi tájegység, természeti képződmény, hanem kulturális és történeti hagyományok hordozója is.

Kovács Emőke