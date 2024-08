A magam részéről összeszedtem otthon, amit gondoltam, hogy ízleni fog nekik: salátalevél, egy kissé aszott paprikadarab, spenótlevél és dió. Letelepedtem a fűben, és elővettem hátizsákomból a hozott finomságokat. Odadobtam egy fél diót az egyik közeli ürge felé, és meglepetésemre, nemsokára közelebb merészkedett. Óvatosan megszaglászta a finomságot, majd gyorsan elkapta és visszarohant vele az üregébe. Láttam, hogy a többiek is kíváncsian figyelik, így elővettem néhány salátalevelet és paprikát is, majd szétszórtam őket a fűben. A kis ürgék először óvatosan, majd egyre bátrabban jöttek elő rejtekhelyeikről. Láthatóan nagy örömmel fogadták a finom falatokat. A salátaleveleket gyorsan elcsipegették, a paprikát pedig lelkesen rágcsálták. Olyan volt, mintha egy apró állatoknak rendezett pikniken lennék, ahol mindenki boldogan falatozik. Látszik, hogy emberközelséghez vannak szokva, ugyanis nagyon barátságosak. Csendben üldögélve a fűben, ha nekik szánt falatokkal türelmesen várunk, előbb-utóbb biztosan nagyon közelről is tudjuk őket tanulmányozni. Szívmelengető ily módon is eggyé válni a természettel.