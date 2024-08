Augusztus 20.

Elég lesújtó képet mutat a kert. Azt nem mondanám, hogy vigasztalant, mert vigaszt akkor is találok benne, amikor már semmi másban sem. Hogy kimehetek, hogy megtehetem, nagy ajándék. Na de konkrétan most az van, hogy a szárazság szomorú következményekkel járt, a májusi, júniusi hurráoptimizmus kissé alábbhagyott. Recseg a fű a talpam alatt, még a gaz is kidöglött. Rendben, fogjuk fel úgy, hogy nem kell nyírni, és pihen a szovjet dülöngélő kasza is. És erejét megfeszítve dolgozik a csodakút is, ki tudja, honnan merítve még utánpótlást, ha nem így lenne, kárba menne az összes eddigi munka.

A kukorica levelei sárgulnak, s rohammunkában szedjük a paradicsomot

Fotó: Mediaworks

Így is rohammunkában szedjük a paradicsomot, fel-felpillantva a hegyre, ahol elsivatagosodott részek barnulnak bele a maradék zöldbe. A talajnak csákánnyal kell nekimenni, aztán azt is abbahagyom, csak az energiát szívja ki. Mint a különböző színű és mintázatú poloskák a paradicsom levét. Undorító egy társaság, még vízbe fojtani is alig lehet őket. Ha a spanyol csigákat nem is, de a krumplibogarakat szinte visszasírom. Amerikából mindig jön valami érdekes. Még élénken emlékszem az amerikai szövőlepke támadására, világvégi hangulatot árasztottak az erdők és a kertek. Persze a kőrisbogár se kutya, de most megint jött valami amcsi lepke, hogy amennyiben az aszály és a poloskák nem lennének képesek apokalipszist varázsolni a veteményesbe, akkor elintézze a maradékot, lehetőleg a szőlővel együtt. A paprika és a padlizsán megállt a növésben, a kukorica levelei sárgulnak. A napokban azért kétszer is jött egy komolyabb eső, Istennek hála. Tüneti kezelés. Az volt a furcsa, hogy ebben a fene nagy digitalizációban egyetlen egy időjárás-jelentő társaság sem tudott róla, még közvetlenül az áldás előtt sem. Nulla százalék csapadék, ezt írták makacsul. Magam is csak onnan gondoltam, hogy hátha, mert feltekintettem a magas égre, és láttam, hogy nyugat felől két olyan szép sötét felhő érkezik, amelyekben tuti, hogy van víz. Hogy le is esik belőle valamennyi, annak az esélye minimum ötven százalék. Nem nulla, ötven. Egy óra múlva már szakadt is, így miután beszedtük a száradó ruhákat, boldogan hallgathattam, ahogy kopog a tetőn. Ez van most. Szél hord ördögszekereket.