A Ford Mustang GT kifogástalan külső-belső állapotban jelent meg a találkozón

Fotó: Fülöp Ildikó

A veterán járművek rajongói sem egyformák – kinek ez, kinek az szerez örömet

Elhangzott, a találkozókon rengeteg tapasztalatot, élményt tudnak megosztani egymással, ezek nagyon fontosak. – A veteránrajongókat három körbe tudom sorolni, egy részük akár több száz millió forintot áldoz arra, hogy legyen egy fantasztikus veterán autója, amit nem használ, javításában nem vesz részt, inkább ebbe fekteti pénzét. Másik részük törekszik eredeti állapotában megtartani a fellelt járművet, és van egy harmadik társaság – ide tartozónak vallom magunkat –, amelynek tagjai keresik az ócskavasnak mondható járműveket, s ezekből saját munkával, energiabefektetéssel készítünk újra használható járművet, ezek láthatók a találkozón is. Nem kevés költséget, szakértelmet, időt kívánó elfoglaltság ez, viszont mára az utángyártott alkatrészek készítésére egy teljes iparág épült. Legyen szó kipufogóról, ülésekről vagy bármi másról, az kifogástalan minőségben, korhű anyagokból, technológiával készül és beszerezhető. Sok alkatrészt viszont mi, magunk is fel tudunk újítani, s ha sikerül, az hatalmas öröm számunkra. Ez is a veteránrajongók egyik szíve vágya, mint ahogyan az elkészült, s újra üzemképes járműveket használni, s az ehhez hasonló rendezvényeken másoknak is megmutatni – számolt be Fejes Károly a szenvedélyről, melynek hódolnak.