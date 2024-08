Jánosi László a Sió-Rally Autós Parkban rendezett ralikrossz DTS Cup III. futamát nyerte meg Ádándon a legutóbbi versenyen, ahol másik kategóriában felesége, Jánosiné Havasi Adrienn is jól szerepelt, csakúgy, mint a tizenkét esztendős Zalán. A tízéves Janka pedig végigszurkolta, -izgulta a futamokat, abban a reményben, hogy egyszer majd ő is ralikrosszversenyző lehet.

A Jánosi család az egyik versenyen, a két ralikrossza utójukkal

Fotó: Jánosi László

– Tizennégy évesen kezdtem a ralikrosszt, bérmakeresztapám biztatására, az ő segítségével. Tőle kaptam az első autómat, amivel aztán több mint tíz éven át versenyeztem. Ebben az időszakban a vezetési technika mellett az autó működését, a motort, az alkatrészek tulajdonságait is megismertem. Érdekelt is, és mindig a legjobbat szerettem volna kihozni belőle, így a szerelési, javítási munkákat igyekeztem magam megoldani. Azzal, a keresztapámtól kapott autóval egyébként már Adrienn is ment, de a családalapítás után eladtuk. Évek teltek el, amikor megláttam egy hirdetést, amiben az én régi autómat árulták. Adri kérdezte, hogy nem vesszük-e meg? Ez a pillanat fordulópont volt nálunk, és úgy döntöttünk, ha azt nem is, de egy másik járművet vásárolunk. Így jöttünk vissza a sportba, mintegy tíz év kihagyás után – emlékezett vissza a kezdetekre Jánosi László, akivel zalahalápi otthonukban beszélgettünk.

Adriennt is megcsapta a benzingőz

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy Adriennt is megcsapta a benzingőz. Egyszer úgy döntött, kipróbálja a ralikrosszt. Férje pedig meglepetésként benevezte egy versenybe, ahol már első alkalommal is kifejezetten jól szerepelt. A DTS-ben (Dunántúli Technikai Sport Kupasorozat) van olyan kategória, ahol nem egymás ellen, hanem időre megy a verseny. Mostanra Adrienn ebben a kategóriában a férfiak rettegett ellenfele lett, jó helyen áll a bajnokságban. Kétféle pályán indulnak, az autókrossz csak murván zajlik, a ralikrosszban viszont vegyes összetételű a talaj. Adrienn az idő ellen hajt, László a test test, illetve autó autó elleni küzdelemben vesz részt, ahol a beérkezési sorrend számít.

A DTS-ben gyerekek is versenyezhetnek, így ott már Zalán is bemutatkozhatott. Számára mérföldkő lesz, hogy első ízben vesz részt olyan futamon, ahol nem az idő ellen, hanem valós ellenfelekkel mérheti össze tudását.