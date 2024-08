Mielőtt rátérnénk a fátyol, azaz a kerti védőháló fellebbentésére, eláruljuk, Miczák László olyan szintű mestere a zöldségtermesztésnek, hogy az idei, a veol.hu oldalunkon indított Kié lesz a legszebb kert? Küldje be fotóját! című pályázatunkon veteményeskert kategóriában a vármegye fődíját ő nyerte el. Nem véletlenül nem járnak tehát a zöldségbolt környékén, a háznál termett paradicsom – túl azon, hogy helyben van – jócskán fedezi családjuk egész éves szükségletét. Sőt, a felesleg az ismeretségi körben talál évről évre gazdára. Csodálják is érte a Paradicsomkirályt – ahogy egy tavalyi cikkünkben neveztük őt, és aki nyereményét felajánlotta gyermekfejlesztési célokra helybeli intézményeknek.

Miczák László a termés nagyságát, minőségét vizsgálja. Nem megy már zöldségbolt közelébe

Fotó: Benkő Péter/Napló

De nemcsak paradicsom, hanem például csilipaprika is terem most már a kertben, úgyhogy ha beérik, ősszel csiliszószok is üvegekbe kerülnek. – Régóta kísérletezem – meséli László. – Nagy hobbim ez, különösen az a része, amikor egy-egy új fajtát sikerül beszereznem és felnevelnem, na meg termőre is fordul, s mindezt idehaza megtehetem – mondja. Ahogy azt is elmeséli, túl vannak a háromszázadik kiló termés leszüretelésén, ez a szám minden évben magasabb. A gazda büszke kertjére, de hangsúlyozza, rengeteg szakértelmet, törődést kíván, viszont látja a célt maga előtt.

"Kétszázhúsz felett". Sőt, idén már háromszáz felett a termés kilókban eddig. Színes, akár egy nagy csokor virág

Fotó: Miczák László

Zöldségbolt – ők ezt mára elfelejtették

– Idén lila színű termést hozó fajtákkal kísérleteztem, ezek ugyan nem hoznak annyira bő termést, mint a többi, de van egy hatalmas titkuk, lényegében csodaszerek. Magas antioxidáns-, konrétan antocianin-tartalmuk miatt szuperélelmiszerként emlegetik ezeket a fajtákat, aminek az a lényege, hogy betegségek megelőzésében nagyszerűen segítenek, például csökkentik a gyulladást, a rák kilakulásának esélyét. Olyanok ezek, mint a gyümölcsök között az áfonya – és ez hosszú távon remélhetőleg bebizonyosodik – mondja el Laci, aki egyelőre ismerősi-baráti körben igyekszik népszerűsíteni kertje termését, ha egyáltalán szüksége van rá. Veszprémben őt ugyanis erről az oldaláról is igen sokan ismerik.