A küllemében is a Balatont idéző sütemény helyi alapanyagokból készült, hangsúlyosan jelenik meg benne az otelló szőlő, a szeder és a málna. Az elegáns kék desszertnek már a látványa is elkápráztat, íze azonnal a Balatonhoz repít. A ránézésre ékszerdoboznak tűnő sütemény külseje alatt ízbombaként bukkan fel az otellózselé, izgalmas, ahogy a kicsit ropogós kekszes alap feletti mousse íze elolvad az ember szájában. A harmonikus ízvilágú desszert a mai kor követelményeinek is megfelel, megjelenésében a modern, nemzetközi cukrászatot képviseli. Az otelló szőlő és a szeder jó párost alkot, és különlegesség a mai cukrászdai kínálatban – mondta Erdélyi Balázs, az MCI elnöke.

– Igazi kihívás, de egyben örömmunka is ennek a süteménynek az elkészítése. A cél az volt, hogy színben, ízben egy, a Balatont idéző desszertet alkossak – mondta Farkas Bernadett, a keszthelyi Segreto Cukrászat főcukrásza. Hozzátette, a sütemény tetején a kék tükörglazúr a vizet ábrázolja, a borítása bársonyfújás, ez a balatoni szél, íze pedig az őszi balatoni szüreteket idézi fel. Az otelló szőlő a gyerekkorát juttatja eszébe, amikor a nagyszülei szőlőjében szüreteltek. Reményei szerint ez az ízemlék másoknak is felrémlik, amikor belekóstolnak a Balaton sütijébe.

– Egy szép őszi napon egy kirándulás vagy kerékpározás a Balaton környékén található számtalan kilátó egyikéhez, majd egy finom ebéd egy étteremben, és utána a Balaton sütije elfogyasztása tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak, vélekedett.

A süteményt Veszprém vármegyében egy-egy balatonfüredi és balatonalmádi cukrászatban is kapható.