A lepkészek ritka szépségnek tartják az oleanderszendert, amit hazánkban először torokrojti alkonyásznak neveztek, mivel a leandert korábban torokrojtnak hívták. Azt már megírtuk róla, hogy a hernyója a hátán hordja az ijesztő álarcát, és zirci olvasónk megpróbált dunsztosüvegben megfelelő körülményeket teremteni neki a bebábozódáshoz, az átalakuláshoz. Megértjük, hiszen már híres festőnknek is tetszett, Csontváry Kosztka Tivadar Lepkék című kompozíciójában kiemelt helyen szerepel.

A leandert hatékonyan, falánk módon rágcsáló óriáshernyó zirci olvasónk otthonában

Fotó: Péczi Katalin/olvasó

Ennek a szép, nagy, zöld szárnyú, különleges mintázatú rovarnak az óriáshernyója lesz az új meztelencsiga? Ugyan csak a leandert és a kis télizöldet szereti, és azokat jellemzően dísznövénynek tartják a kerttel rendelkezők, de ezek a növények népszerűek, kedveltek, az oleanderszender pedig nagy pusztítást tud végezni rajtuk.

Az oleanderszender bebábozódott állapotban

Fotó: BTM

Eddig ritkán járt vidékünkön ez a mediterrán rovar, és legtöbbször csak átutazóban. Így marad ez a helyzet, vagy az oleanderszenderek megjelenésének ugrásszerű növekedése várható? Invázióra számíthatunk? A Bakonyi Természettudomány Múzeum szakemberéhez fordultunk.

Kutasi Csaba zirci entomológus, azaz rovarász azt hangsúlyozta válaszában, hogy Közép-Európában főként a szárazabb években jelenik meg. No, az idei eddig ilyen volt.

Ilyen szép nagy zöld lepke lesz az oleanderszender hernyójából

Fotó: BTM

Magyar kollégái 2018-ban írtak a faj hazai elterjedéséről, ebben a tanulmányban olvasható, hogy 2000-től megszaporodtak az észlelési adatok. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy tényleg több érkezett vidékünkre, az is lehet, hogy a digitális lehetőségek miatt többen megosztották élményüket másokkal, amikor láttak egy számukra ijesztő, érdekes zöld óriáshernyót. Tehát a változás a médiának is tulajdonítható. Mivel egy feltűnő rovarról van szó, ezért hazánk időjárásának szárazabbá válása mellett az internetes információáramlás, a rovarhatározó oldalak megjelenése is növelte az oleanderszender-észlelések számát.

Kutasi Csaba entomológus, azaz rovarász

Fotó: Rimányi Zita/Napló

„Az utóbbi kétszáz évben bizonyítottan előfordult hazánkban. A klímaváltozás hatására valószínűleg mind gyakrabban találkozunk majd vele. A nálunk augusztus-szeptemberre kifejlődött példányok dél felé indulnak, a báb telelne át, de ehhez nálunk hideg a tél. Ha a teleink tovább enyhülnek, akkor talán majd áttelelhet a lepke nálunk is, addig elfagynak az itt kifejlődött példányai" – fogalmazott magyarázatában Kutasi Csaba.