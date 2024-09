Ezt mondták a napozók és fürdőzők az alsóörsi strandon, ahol ragyogott a nap és ereje is volt még jócskán szeptember 21-én és 22-én, szombaton és vasárnap.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Az hab volt a tortán, hogy halnapot is rendeztek éppen, ahol finom, halból készült ételeket főztek az egész vármegyéből érkezett csapatok. A szervezők mindemellett kitűnő muzsikáról is gondoskodtak, nyitva voltak az éttermek és a híres lángossütő, így a napozás és fürdőzés mellett kitűnő ételekből és italokból is lehetett válogatni.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Az aranyban és gyémántban csillogó Balaton, a még friss zöldben pompázó nádas, az úszás a hűvös, selymes vízben semmihez sem fogható élménnyel ajándékozta meg az embert az indián nyárban.