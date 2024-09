Az alvászavar lassan népbetegséggé válik hazánkban is. Tipikus civilizációs probléma, többféle tünettel. Van, aki eleve nehezen alszik el és akadnak olyanok is, akik mindezt rendszeres éjszakai, hajnali ébredéssel tetézik, ahonnan nehéz a visszatérés az álmok birodalmába. A Magyar Alvás Szövetség (ők nem hétalvók, hanem kutatók) évente készít reprezentatív felmérést a magyarok alvási szokásairól, amelyből világosan kiderül a folyamatosan romló tendencia, jelenleg ott tartunk, hogy minden ötödik honfitársunk évről évre kevesebbet alszik, ami komoly egészségügyi kockázattal jár. Szakértők szerint éjszakai felébredés esetén nem ajánlott telefont birizgálni, televíziót nézni vagy villanyt kapcsolni, mert mindez olaj a tűzre. Ezt aláírom, azt viszont már kevésbé, hogy a szieszta is zavarja az éjszakai pihenést. Ebben az esetben fél Dél-Európa már hajnalban kukorékolna.