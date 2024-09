Szinte versengenek vármegyénkben a kistelepülések abban, hogy melyikben rendeznek be rendhagyóbb módon buszvárót, konyha, olvasószoba vagy nappali hangulatát megteremtve benne. Már bemutattuk a falusiak által szépen dekorált bakonybélit, lókútit, bakonykoppányit és ugodit. Utóbbi faluban már a második megállót alakították át, és Lókúton is erre készülnek.

Merengés a hintaszékben, aztán gyors smink- vagy frizuraigazítás, s lehet felszállni a buszra – a nagyteveliek a napokban rendezték be a megállójukat

Fotó: KisKovász Pajta & Inn

A csodájára járhat a világ egy-egy bakonyi, Balaton-felvidéki váróhelyiségnek, erről már többször írtunk. A bakonybéli régóta a turisták kedvenc fotópontja, olyan, mint a tájház boltíves, oszlopos tornáca. A lókútiban a dédi konyhájának hangulata vár, a bakonykoppányi megálló belülről egészen színes lett, olyan, mint egy elegáns nappali. Az ugodi asszonyok virágokat, levendulát festettek a várók falára, a barnagi könyvváró akár egy igazi könyvtár, olvasósarkokkal.

Kedves gesztus, amitől kicsit még barátságosabb vált a falu. A pécselyiek könyvszekrényt, foteleket raktak a buszvárójukba

Fotó: PELE

A nagyteveliek a napokban tették közzé akciójuk eredményét: „Ha Nagytevelen jársz, mindenképpen ejtsd útba a faluközpontban a buszmegállót! Összegyűlt a falu apraja-nagyja és kicsinosította a várótermet. Ha buszra vársz, ülj le, olvass könyvet, vagy csak merengj el a hintaszékben, aztán egy gyors smink- vagy frizuraigazítás – mert tükör is van ám –, és már robog is veled a busz! Irány a Bakony!" Csak azt tehetjük hozzá, hogy igazán szép és különleges lett a várójuk berendezése, vetekszik azokkal, amelyekről már írtunk.

A porvai buszmegállók a falu jellegzetességei, hasonlóak, ugyanakkor egyediek, mert nincs két egyforma, mindegyiknek más formájú az ablaka

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A pécselyiek azért keresték meg nemrégiben szerkesztőségünket, hogy a PELE, a Pécselyi Emberek Lelkes Egyesületének buszvárószépítéséről számoljanak be, amit az önkormányzat támogatott. Sok hasonlót láttak, így az ötlet adta magát, ahogy az is, hogy az egyik családnál felszabadult könyvszekrényt idehozzák, és amellé kerüljenek a fotelek, hiszen olvasni ülve szoktunk. Csak egy kedves gesztus, ezt gondolják róla, de a megvalósítás működik, a kötetek cserélődnek, ugyanakkor senki nem nézi könyvlerakatnak az otthonossá vált, korábban már felújított, most már nem is üres váróhelyiséget. A helyiek örülnek az olvasóvá átalakított megállónak, amely bizonyította, hogy érdemes volt a bizalmat megelőlegezni, mert mindenki úgy használja, hogy rend marad benne. Retró hangulatát a nyár közepén teremtették meg a kultúrotthonnal szembeni várónak. A falu így még egy kicsit barátságosabbá vált.