A hétvégén megrendezett hagyományőrző fesztivál ikonikus őszi esemény Balatonfüreden, mely a nyarat idéző tömeget vonz a városba. A látvány lenyűgöző, a reformkort idéző ruhában sétálnak nők, férfiak, gyermekek a tóparti sétányon, háttérben az éppen türkizzöldben ragyogó Balatonnal. A városban minden évben ezzel a többnapos, rendkívül gazdag programmal emlékeznek a település meghatározó időszakára, amikor Magyarország nagyjai, ismert személyiségei – mások mellett Széchenyi István, Jókai Mór, Blaha Lujza – ellátogattak Balatonfüredre.

Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke a Kisfaludy-színpadnál mondott megnyitójában felidézte, hogy a 2006-ban megalakult civil szervezet, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnökségi tagjai Tombor Ágnes alapötletét megvalósítva indították útjára a fesztivált. Ehhez a kezdeményezéshez társult a szintén akkor alapított Reformkori Hagyományőrzők Társasága, akik évről évre segítik a szervezést, s az egész éves megjelenéseikkel, szerepléseikkel bemutatják, felidézik Balatonfüred és a reformkor színes és érdekes kapcsolatát.

Fotó: Kovács Erika

A fesztivál leglátványosabb attrakciója idén is a Győri Anita elnök vezette Reformkori Hagyományőrzők Társaságának felvonulása volt szombat délután, díszes fogatokkal, huszárokkal, zenészekkel. A menethez az ország különböző területeiről érkező hagyományőrző csoportok is társultak. A Szent István térről induló menet a Balaton-partig sétált, ahol táncoltak, majd ruhabemutatót is tartottak.

Fotó: Kovács Erika

A hétvégén remek koncertekkel, érdekes előadásokkal, népi gyermekjátszótérrel, reformkori kiállítással, viselettörténeti bemutatóval, gasztronómiával és táncházzal lepik meg az érdeklődőket a város több helyszínén. Lesz bábszínházi előadás, táncház, fellép a Balatonfüred Néptánc Együttes, Dervalics Róbert, koncertet ad Szinetár Dóra színész, énekes. A romantikát kedvelők tematikus sétán vehetnek részt, amelynek középpontjában a szerelem áll. A fesztivál ideje alatt az Esterházy-kastélyban Petőfi-tablókiállítást lehet látni, a költőzsenit Háy János író és Rozs Tamás csellista, énekes, zenetanár estje is megidézi. A Tagore sétányon a fesztivál ideje alatt népi és iparművészeti vásár várja a látogatókat, és az év balatonfüredi bortermelője, az Arias Pincészet, illetve a Város bora-díj győztese, a Piffáth Pincészet kínálja a nedűit.