Közben eszembe jut az is, hogy gyerekkoromban még fekete-fehérben néztük a tévében, hogy valahol nagyon messze tőlünk miként garázdálkodnak az ehhez a Borisz ciklonhoz hasonló rettenetek. Most meg Európa közepén itt van a nyakunkon ez a Borisz, benne ülünk az epicentrumában és találgatjuk a félhomályban, hogy mi jöhet még.

Szeptember 17.

Mondjuk a világvége, az jöhet még. Állítólag már csak két évet kell várni rá és azt már ugye fél lábon is kihúzzuk. Az egyik prognózis konkrétan 2026. november 13-ára teszi az armageddon eljövetelét. Nem biztos, hogy péntek, mondaná erre a Bizottság zenekar, de a tizenharmadika azért befigyelt, hiába, az utolsó vacsora óta ez valahogy rögzült az emberiség egy részében. Szeretem az ilyen jóslatokat, ráadásul ezt nem is az idős bolgár asszony szabadította ránk, hanem a tekintélyes Science magazin és nem is mostanában, hanem még 1960-ban. Az amerikai tudósok az armageddon szükségszerű eljövetelének pontos okát is meghatározták, jelesül a túlnépesedést és az ebből fakadó élelmiszerhiányt tették felelőssé a bekövetkező katasztrófáért. Tény, hogy amikor a cikk megjelent még csupán és nagyjából három és fél milliárdnyian voltunk a Földön, és ma már kínaiból nagyobb a kínálat abból a nyolcmilliárdból, ahányan ma rakosgatjuk a lábnyomainkat a bolygóra. Azt viszont tényleg nem értem, miként lehet az éhínséges világvégét egy konkrét napra belőni. Hogy képzeljem el? Reggel kinyitom a hűtőt és nincs benne zsír? Na mindegy, majd meglátjuk.