– Kiemelt célom, hogy mind több hölgy tapasztalja meg azt, hogy a hideg mennyi energiát, erőt ad, védi az egészséget, elűzi a stresszt, és tulajdonképpen semmi mást nem kell tenni, mint élvezni a természet ajándékát, a hideget, vélekedett Gyepes Adél. Az ország egyetlen női Wim Hof-instruktora kiemelte, minden fejben dől el, aki egészséges, képes arra, hogy a tíz fok alatti Balatonban alámerüljön, miután határtalan frissességet érez, jókedvű lesz, és az is fantasztikus érzés, amikor a vízben csak magára figyel. Az instruktor kiemelte, az említett fürdőzés előtt célszerű a háziorvos tanácsát kérni, ha egészségügyi nehézséggel küzd valaki, mert a hideg víz csak fokozott figyelemmel ajánlott például szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek, kifejezetten ellenjavallott epilepszia esetén és nincs elegendő kutatás arra sem, hogy várandós nőknek javasolt-e a merülés. Adél aláhúzta, a legfontosabb a fokozatosság és a biztonság, így érdemes hideg vízzel zuhanyozni reggelente, ami nagyon sok energiát ad egész napra és az ember testét is hozzászoktatja a hideghez. A balatoni téli merüléskor a biztonság érdekében egy embernek a parton kell maradnia, hogy adott esetben azonnal segítsen. Fürdőzés előtt, illetve után érdemes bemelegítő, illetve visszamelegítő mozgást végezni, ha légzőgyakorlatokra is vállalkozunk, akkor a merülésig hosszabb időnek kell eltelnie, mert adott esetben a szédülés, álmosság veszélyes lehet a vízben.

Adél beszélt arról is, hogy 12 évig élt a Feröer-szigeteken, ahol több hónapos felkészülés, hideg zuhanyozás előzte meg azt, hogy fürdőzött a hatfokos Atlanti-óceánban. Szenvedélye a futás, teljesítette Barcelonában az ironmant, most a téli Balaton átúszására készül. Balatonfüredet, a Balatont lenyűgözőnek nevezte, és azt mondta, nagyon szerencsések, akik a tónál, illetve a közelében élhetnek. Utalt rá, a hideg hónapokban Balatonfüreden tervez örömcsobbanásokat. Veress Gábor professzor, a szívkórház korábbi főigazgatója méltatta a hallottakat és a hideg jótékony hatását az egészségre. Mint ismert, a 65 éves holland Wim Hof, másnéven The Iceman (a jégember) nevéhez több, a hideggel kapcsolatos világrekord is fűződik, például rövidnadrágban mászta meg a Mount Everestet és rendszeresen fürdőzik jeges dézsában, hideg vizekben, sportol havas környezetben, amikor mindössze szintén egy rövidnadrágot visel. Adél Wim Hof akadémiáján tanulta meg a biztonságos hideg merülést. KE