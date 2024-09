A képen balról: Németh Zsolt, Karli Veronika, és Németh Vince. Fotó: Nagy Lajos/Napló

Segítségével bent van az osztály Messenger-csoportjában is, ahol rendszeresen írogatnak egymásnak. A család élete rendkívül pörgős, színes, változatos, nem zárkóznak be a négy fal közé, utaznak, táborba járnak a gyermekükkel, életükkel akaratukon kívül is példát mutatnak másoknak. Mosolyogva sorolják, mi minden történt a táborokban Vincével, az utóbbi verőceiben, ahová a Fügefa Gyümölcsei Alapítvány révén jutottak el. Az alapítvány oldalán nem véletlen az idézet: – A kegyelem és hűség összetalálkozik, az igazság és békesség megcsókolja egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Igazság jár előtte, és utat készít lépteinek – olvassa fel a gondolatot Veronika az alapítványról, melynek tagjai. Elmondja aztán, „nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerül minden évben kerekesszékes tábort szervezni. A tábor tematikája mindig a filmkészítés, mert a szakmai múltamból adódóan ez örök szerelem marad. A korlátozottan mozgó gyerekeknek a filmezés nemcsak öröm, de egy későbbi szakma is lehet, mert ők valószínűleg a számítógép előtt ülve fogják majd megtalálni a munkájukat.” Az anya kiemeli még, a táborban elkészült filmeket mindig elküldik a Speciális Filmfesztivál nemzetközi pályázatára. Idén hét animációs kisfilm készült a táborban, és nagyon ígéretes mindegyik. Tavaly az alapítvány is elismerő oklevélben részesült a filmfesztiválon annak kapcsán, hogy a speciális filmes térképen az utánpótlás-nevelésben jelentős szerepet játszik. Tavaly négy kisfilm került a legjobbak közé, egy közülük különdíjat nyert. A tábor specialitása, hogy minden gyereknek külön önkéntes segítője van, így több figyelem jut egy-egy gyerekre, és jobban át tudja élni a tábor minden pillanatát. Az önkéntes segítők is sokat kapnak a tábortól, gyakran mondják, más szemmel nézik a világot tábor után, ahol nagy szeretetben élnek a gyerekekkel és szülőkkel, akikkel később is kapcsolatban maradnak. Esténként, amikor a gyermekek alszanak, a szülők és segítők nagyokat beszélgetnek Isten szeretetéről és arról, hogy Isten hogy is képzeli el a segítői szolgálatot az emberek között.