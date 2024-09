Az Illés dalai Cseszneken is megmozgatták a lábakat, amint megszólalt a Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova megyek... kezdetű refrén, többen táncra perdültek. Akkor pedig megilletődötten figyelt mindenki, amikor az István, a királyból felhangzott Sarolt, Gizella és Réka dala is a Bakony őrének nevezett erődítmény tövében. Kováts Kriszta színész, énekes szívesen adta elő ezeket, a rockopera több női szerepét színpadon is eljátszotta, énekelte.