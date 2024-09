Az új tanév első napjától idén is rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést a forgalmas veszprémi nevelési és oktatási intézmények környékén. Nemcsak a reggeli órákban, hanem a tanítási nap végén is vigyáznak arra, hogy a gyerekek épségben érjenek a suliba, majd onnan haza. A tanévkezdéshez és a nyári-őszi évszakváltáshoz kapcsolódó legfontosabb közlekedésbiztonsági szabályokról és tudnivalókról is tájékoztatja a nézőket Bakler Zoltán, a Veszprémi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője és Pintér József balesethelyszínelő.

A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara június végén tartotta a 2024-2028-as kamarai ciklus tisztújító küldöttgyűlését, amelyen a küldöttek egyhangúlag Simon Attilát, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatóját választották meg a kamara elnökének.

Az új vezető köszöntőjében kifejtette, elkötelezett célja a minél eredményesebb érdekképviseleti tevékenység folytatása, országos szintű kiterjesztése, a digitalizációs és e-kommunikációs megoldások erősítése, a kamarai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a vállalkozások lehető legszélesebb körű bevonása a kamarai életbe, szem előtt tartva a nagykoalíciós döntéshozatali folyamatokat, az átláthatóságot és a hatékony szervezeti működést. Az új kamarai elnököt, Simon Attilát új feladatáról és terveiről is kérdezik a stúdióban.

