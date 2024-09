Vidáman, nagy nevetések és beszélgetések közepette vagdosták le a gyermekek az érett szőlőfürtöket a tőkékről a friss levegőn a jó időben a gyönyörű balatoni környezetben. A kis kosárkák hamar megteltek, tartalmukat aztán egy nagy dézsába öntötték, és azt is mindegyikük láthatta, hogy a pincészetnél miként szedik le a szemeket a fürtről, aztán megmutatták nekik a korszerű préselést is.

Fotó: Kovács Erika

A mézédes mustot a gyermekek kedvükre meg is kóstolhatták. A házigazdák, Vass Zsolt és Nagy Zita tulajdonosok saját termelésből származó, finom házi csemegével, fahéjas cukorba forgatott, pirított mandulával, illetve friss pogácsával kínált mindenkit. A közös munkát, a kitűnő hangulatot a pedagógusok is nagyon élvezték, ők is bekapcsolódtak természetesen a munkába, aztán a játékokba, beszélgetésekbe. A gyerekeknek külön nagy örömet jelentettek a szalmabálák, amiken kedvükre ugrándozhattak.

– Fontos az, hogy lássuk, miként kerülnek az általunk megtermelt javak az asztalunkra, és az nagyon kedvező, hogy ezt, illetve a munka értékét, jelentőségét az ember életében minél többen már gyermekkorban megismerjék, így vélekedett Szabó Balázs, Felsőörs polgármestere arról, hogy a helyi általános iskolások lepték el az említett balatoni pincészet ültetvényét. Vass Zsolt és Nagy Zita, valamint Fazekas Bernadett borász egyebek mellett kiemelte, a szőlőültetvények a Balaton partjának ékességei, különleges, féltve őrzött értékei, megóvásukra már gyermekkorban érdemes felhívni a figyelmet, ezt a célt szolgálja a mostani közös szüret is. Nagy Zita örömmel beszélt arról, hogy a szőlő minősége kitűnő, a must cukorfoka megközelíti a húsz fokot, így bizonyosan szépek lesznek majd a borok is. Itt a fő szőlőfajta az olaszrizling, de termelnek egyebek mellett furmintot is, elődeik már több évszázada művelik itt a szőlőt, ők most több mint tíz hektáron gazdálkodnak. Munkájuk kőkemény, de minden pillanatát élvezettel végzik, mert gyönyörű balatoni környezetben, a természet, illetve a föld különleges ajándéka, a szőlőültetvények veszik körül őket.