Mivel hazánk legrejtettebb életmódú ragadozó madaráról van szó, sok madármegfigyelőnek megdobban, a szíve amikor láthatja. Ottjártamkor kétszer sikerült észlelnem, mind a két ízben viszonylag közelről egy-egy világos színváltozatú egyedét. Pontosan a rejtett életmódja miatt nem is ismeretes a hazai költőpárok biztos száma.

A törpesas Magyarországon fokozottan védett madárfaj, a természetvédelmi értéke félmillió forint

Fotó: Ifj. Vasuta Gábor

Kontinensünkön az elterjedése a déli országokra jellemző, legnagyobb egyedszámban az Ibériai-félszigeten költ, ahol költőállománya stabil. Megfigyelését az is megnehezíti, hogy nem egyszerű meghatározni, hiszen van egy sötét színváltozata is. A hetvenes években a Pilisben három pár is költött, s a 20. század elején még az alföldi erdőkben is fészkelt. Revírjéhez hosszú évtizedeken át ragaszkodik, még a kutatók számára is ismeretlen, hogy miért tűnt el többek között a Bükk-hegységből mint költőfaj.

A lombkorona alsó szintjében épül meg fészke, amelyet a törzs elágazásában helyez el, több váltófészke is van, jellemző rá, hogy más ragadozó madarak fészkeiben is költ. Egy-három tojása van, harmincöt napos kotlás után kelnek ki a fiókák. Majdnem két hónapig nevelkednek a fészekben. Mint a békászó sasnál tapasztalható, ennél a fajnál is jellemző a testvérgyilkosság, azaz az idősebb fióka elpusztítja fiatalabb testvért. Vadászati módja, hogy nagy magasságból összecsukott szárnyal, zuhanva ejti el áldozatát. Jellemzően énekes madarakat, de kisemlősöket is fogyaszt. A telet Afrikában tölti. Magyarországon fokozottan védett madárfaj, a természetvédelmi értéke félmillió forint.