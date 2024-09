Az alapító tagok közül már csak a gitáros Brunner Ferenc tagja a csapatnak. Alapító volt Somlai István, Horváth Attila, Heizer Antal és Kulcsár Sándor. Ők ma már más együttes tagjai. A jelenlegi felállás: Vajai Csaba (ének, billentyű), Tóth Lajos (dob), Kovács Péter (basszusgitár), Szilágyi Ádám (ének, gitár). Brunner Ferenc kérdésünkre elmondta, hogy az 1960-as, 1970-es, 1980-as és 1990-es évek slágereit adják elő, többségében magyar dalokat.

Fotó: Gyarmati László

Az új dalok tanulásáról is közösen döntenek. Jelenleg Kolontáron tartják a próbákat hetente, de a születésnapi program előtt naponta gyakoroltak. Élvezik a közös zenélést, amiben sok örömöt lelnek, és az is jó érzés számukra, ha a közönséget vidámnak látják. Gyakran hívják őket rendezvényekre, falunapokra. Sok helyen már a közönség ízlését is tudják. A Fate-rock egy baráti társaság, akiket összeköt a zene szeretete, ők pedig közösséget teremtenek, az általuk képviselt zenét kedvelők közösségét. A születésnapi koncerten a Retrock és az ős Fate-rock zenekar is szórakoztatta a népes közönséget. A szervezés és lebonyolítás is civil összefogással zajlott, részt vettek a nyugdíjas klub, a Csékúti Hegyért Egyesület, a Civil Fórum Padragkútért Egyesület és a bányász kórus tagjai, a zenésztársak.