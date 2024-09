Tud szebbet? 1 órája

Kedvenc buszmegállóink – A csodájára járhat a világ egy újabb magas-bakonyi váróhelyiségnek is (képgaléria)

Lókúttól átvette a vezetést Bakonykoppány, ugyanis még rendhagyóbb módon rendeztek be buszmegállót az utóbbi faluban. Szinte versengenek e téren a magas-bakonyi települések, a bakonybéli is régóta a turisták kedvenc fotópontja. Mi úgy gondoljuk, megvan az új aranyérmes és ez a koppányi, de a többi is igazán különleges. Ha tud szebbet, mutassa meg!

Rimányi Zita

A lókúti buszmegállóról tavaly írtunk. Régi asztallal, hokedlikkel, paddal rendezték be, kiakasztották falára a hímzett kalauzt, a bolondos buszozó Emeséről szóló falvédőt. Bakonybélben pedig a várakozó utasoknak szánt hely olyan, mint a tájház boltíves, oszlopos tornáca. Ugye, el se hinné, hogy ez egy buszmegálló berendezése? Pedig ilyen helyen várakozhatnak a bakonykoppányiak

Forrás: Ebke „Emese most már indul a buszod/Menj haza szépen, látszik, hogy tudod/Hogy meg vagy bolondulva/S holnap ne gyere újra, ne gyere újra” – olvasható a lókúti buszmegállóban lévő falvédőn. Azt nem tudjuk, kiért bolondul ez az Emese, de bőszoknyás, csizmás, hosszú copfos alakja mellé hímezték a bajszos kalauzét. Raktak ide még csipkedíszes polcokat is. Jó lehet itt várakozni, leültünk mi is kicsit, pedig autóval voltunk és idén újra lefotóztuk a helyiséget. Mit sem vesztett bájából. Idén újra lefotóztuk a lókúti buszmegállót, mert nem lehet megunni. Olyan hívogató, mint a dédi konyhája

Fotó: Rimányi Zita/Napló Akárcsak a Bakonybél központjában lévő, ahova a régi romos buszmegálló helyére egy, a faluban élő építészmérnök, Verla József tervezett újat. Olyannak álmodta meg, hogy rímeljen a közelben lévő tájház boltíves, oszlopos tornácára. Büszkék is rá a helybeliek, a turisták pedig szelfizőhelynek, fotópontnak használják. A Bakonybél központjában lévő buszmegálló rímel a tájház boltíves, oszlopos tornácára. Büszkék is rá a helybeliek, a turisták pedig szelfizőhelynek, fotópontnak használják

Fotó: Rimányi Zita/Napló Az Együtt Bakonykoppányért Egyesület, azaz az Ebke is elkészült a bakonykoppányi megálló új berendezésével. Csodálatosan üde és színes, vetekszik egy nappali lakberendező által megálmodott kinézetével. Többen hozzájárultak elkészültéhez önkéntesmunkával és adományokkal. "Reméljük, mindenkinek ad egy-két boldog percet, örömöt, kedvességet, hisz e céllal készült. Használják az utazók örömmel és egészséggel!" – írták ki oldalukra az egyesületi tagok.

Kedvenc buszmegállóink Fotók: Rimányi Zita

A lókúti, a bakonybéli, a bakonykoppányi... Folytassa a különleges buszmegállók sorolását! Olvasóink elküldhetik fotóikat a [email protected] e-mail-címre.

