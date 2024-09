Az italcsomagolások kötelező visszaváltása július 1. óta működik élesben, azóta érdemes visszavinni a boltokba, az automatákhoz a műanyagflakonokat, a fémdobozokat, az üvegpalackokat, mert az ötven forintot, amit vásárláskor kifizettünk értük, így visszakaphatjuk. A legtöbben ezt is teszik, ám nem mindenki törődik ezzel. Kollégánk Veszprémben, az egyetem épületeihez közeli városrészekben is fiatalokat látott, akik nejlonzsákokkal járták az utcákat és felszedték a flakonokat, amik nem voltak összegyűrve. Mindig látszott, hogy nem üres a zacskójuk, a szatyruk, tehát biztosan kerestek így valamennyit. Persze kíváncsiak voltunk a motivációjukra, de nem kívántak nyilatkozni.

Ha nincs összegyűrve az utcán eldobott italcsomagolás, ötven forintot érhet annak, aki lehajol érte

Fotó: pexels.com

Egy másik Veszprém vármegyei városban szóba állt velünk egy fiatal, aki név nélkül elmondta, mennyi pénze jön össze az ötven forintokból: "Nyáron, a rendszer bevezetésekor gondoltam, hogy körülnézek az áruházak környékén, találok-e pár visszaváltható palackot. Mára kialakult egy bevált helyem, egy bevásárlóközpont parkolójához közel, és főként a mellette lévő pár utcában járok sikerrel, ahol fiatalok szoktak úgymond bandázni, összeverődnek, beszélgetnek és persze eldobják a kólás, az energiaitalos és a sörösdobozokat, a hasonlókat. Esténként fél óra alatt ezer, ezerötszáz forintom szokott így összejönni, azaz húsz-harminc visszaválthatós csomagolást találok általában. Nekem ez megéri. Még tanulok, nincs szakmám. Igaz, van állandó munkahelyem, de a szüleim semmivel nem segítenek. Azt nem mondom, hogy a környezetvédelem vezérel. Ugyan korábban is szúrta a szememet egy-egy eldobott műanyagflakon, de bevallom, nem hajoltam le érte. Én persze sosem dobtam volna el ilyesmit az utcán vagy az erdőben. El lehet vinni a kukáig. Ja, és mostanában benézek az utcai kukásedényekbe is, de nem turkálok bennük. Ha látok betétdíjas logót a tetején, akkor jó, ha nem, akkor nem nyúlok bele ezekbe. Nem szégyellem ezt az egészet, de nem is reklámozom. Azon kicsit csodálkozom, hogy még mindig sikerrel járok esténként, hanyagok az emberek. Szerintem inkább csak bulizás közben tartják menő dolognak elszórni a sörösdobozokat. És az nem biztos, hogy ha hidegebb lesz az idő, akkor is minden este megteszem a szokásos körutam. Kell esténként ezer forint? Nekem igen. Egyelőre."