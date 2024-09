Egy alkalommal kényszerűségből odáig süllyedtem, hogy az egyik multinál vettem egy raviolikonzervet. Mentségemre szolgáljon, hogy kinyitottam, megkóstoltam, és már ment is a macskáknak. Ők is hüledezve néztek rám, viszont megelőztem a koromat. Történt mostanság ugyanis, hogy az egyik nagy élelmiszeripari vállalat carbonarakonzervvel gondolta felrázni a meglehetősen inaktív vásárlókat. Az olaszok persze hamarosan hírét vették az újabb gasztronómiai puccskísérletnek, és reagáltak is. Diplomáciai jegyzék még nem készült, de ilyen arcot akkor vágtak utoljára, amikor az amerikaiak előálltak az ananászos pizza borzalmas ötletével. A lehető legváltozatosabb kifejezésekkel illették egyik nemzeti ételük meggyalázóit, majd egy híres séf röviden így foglalta keretbe a közvélekedést: macskaeledel. Én már tudom, az sem biztos.