E cikk célja, hogy bemutassa a pelék titkos életét, felfedje furcsaságaikat, és betekintést nyújtson abba, miért érdemes figyelemmel kísérnünk őket. Ezekről az aranyos kis lényekről kérdeztük Sárkány Beátát, a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány elnökét, akinél most is van egy apró, fiatal nagy pele, amely nevelésre, gondozásra szorul.

Fotó: Sárkány Beáta

– A posztban szereplő nagy pelét kis korában egy ház kanapéján találták, és így került hozzánk – kezdte az elnök. Elmesélte, hogy kis korukban szoptatni kell őket, és folyamatosan meleg helyen kell lenniük. Ahogyan nőnek, el lehet kezdeni őket gyümölcsökkel és magokkal etetni. Fiatalon nagyon sokat alszanak, és szinte csak enni kelnek fel. Ez idősebb korukban megváltozik, és – ahogyan a természetben is – elkezdenek éjszaka mozogni, és nappal aludni – mondta el Sárkány Beáta.

– Az öt peléből négyet hamarosan szabadon engedünk. Sajnos az egyik olyan pici, hogy a természetben nem élné túl a telet, így ő az egyesületnél tölti a téli hónapokat, és tavasszal őt is visszaengedjük a természetbe – fűzte hozzá az alapítvány elnöke.

Az alapítványon kívül általánosságban is beszélt ezekről a csodás élőlényekről. Beszámolt róla, hogy nem kutatják a peléket természetes élőhelyükön, csak a sérült, árva példányokat fogadják be. Etetik, felnevelik, majd utána visszajuttatják őket a természetbe. Segíteni úgy lehet rajtuk, hogy mesterséges odúkat helyezünk ki, ahol világra tudják hozni kicsinyeiket és téli álomra is tudják hajtani a fejüket, hiszen az egyik érdekes tulajdonságuk, hogy télen hibernálódnak. Ilyenkor 2-3 Celsius-fokra is lecsökken a testhőmérsékletük, és a szívük is csak néhányszor ver percenként.

Fotó: Sárkány Beáta

A földre ritkán merészkednek le, leginkább a fák sűrű lombkoronáiban és bokrokban bújnak meg a kíváncsi szemek elől. Ennek – és kis termetüknek– köszönhetően igen fürgék. – Sajnos az erdőirtások, a kevés csapadék és a nagy szárasságok miatt élőhelyük folyamatosan csökken. Így kénytelenek akár házak padlásaira is beköltözni, ahol rágcsálásukkal nagy károkat is tudnak okozni – hívta fel a figyelmet Sárkány Beáta.