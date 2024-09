Szerencsés vagy szerencsétlen nap? 3 órája

Mit üzennek a színek, számok, az angyalok és a tarot-t péntek 13-án?

„Ezt a napot régen is szerencsétlennek tartották...” – hangzik fel reggel a híradásokból, mintegy valóban megadva az arra fogékonyaknak a mai rossz alaprezgést, vagyis hogy péntek 13-án semmi, de semmi jóra ne számítsanak! Te is hajlamos vagy negatív érzésekkel kezdeni a napot? Rossz hírünk van: akkor bizony úgy is lesz!

Ellenben, ha felkelés után azt a melengető érzést dédelgeted magadban, hogy ma valami nagyon jó és szép vár rám, ma teljesül a kívánságom, ma csupa jó emberrel találkozom, akik fontos információkat hoznak el nekem, az egész napod ebben a boldog várakozásban telik majd. És a nap végén biztosan tudsz mondani legalább egy valamit, aminek örülhettél. Még akkor is, ha ma péntek 13. van. Meglátod, jó nap lesz ez, ha más energiákat kezdesz el mozgatni a negatív „előérzetek” helyett. Fotó: Pixabay illusztráció Az aura-soma színrendszerben például a 13. egyensúlyüveg neve: Változás az Új Évezredben, a hozzá kapcsolódó tarot-lap a Halál. Mielőtt felhangozna a „Naugye!” kárörvendő mondás, tegyük hozzá, hogy ez a lap nem valakinek, hanem valaminek a halálát jelzi, hiszen a változás csak akkor jöhet el, ha meghal minden, ami előtte volt – és megszületik valami új. Minden befejezésben ott rejlik az új kezdet lehetősége. A halál a változás erőteljes szimbóluma, átlépés egyik állapotból a másikba. Az új évezredben ez a változás a szív (zöld) útja lesz. A B13-as üveg támogatja a metamorfózis folyamatát, mint amikor a hernyó pillangóvá válik. Segít elengedni a múltat, hogy könnyű szívvel, reménnyel tekintsünk az új jövőbe, miközben megbocsátunk saját magunknak is. Rendet teremt az érzésekben, és segít a világos döntések meghozatalában. Csökkenti a halálfélelem élményét. Fizikai szinten enyhíti a hörghurutot, a deréktáji fájdalmat, az ekcémát és az asztmát, főleg gyermekeknél. Ha még több támogatásra van szükséged ahhoz, hogy pozitív legyen a napod, akkor eláruljuk, hogy a mai nap őrangyala a Kabbala 35. angyala, Chevakiah. Neve jelentése Az Öröm Istene, s ő az egyik Erény. Chevakiah a család védelmezője. Megbékélést, egyetértést hoz a családi kapcsolatokba. Ő a védelmezője a közvetítőknek és a békefenntartóknak is. A hozzá tartozó aura-soma egyensúlyüveg a Szerető kedvesség, amely támogatja a segítő foglalkozásokat űzőket a kiégés ellen, ezen kívül segít megbirkózni a szeretethiány érzésével és megnyitja használóját a szeretet és a szerelem elfogadása felé.

További megerősítést nyerhetsz a számok misztériumától: a számmisztika szerint a mai pontos dátum a 3-as számot adja, a 3-as pedig szerencsés és szent szám. Ez a szám a kreatív energiához, a humorhoz, a pozitív hozzáálláshoz és a bőséghez kapcsolódik. Ha az angyalok küldik neked ezt a számot, az azt jelenti, hogy békét és szeretetet hoznak az életedbe. Szóval, minden okunk megvan (ma is) az örömre: vigyáznak ránk!

