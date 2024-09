Csete Gábor, a központ szakmai vezetője elmondta, volt, hogy pár óra alatt több mint 400 haldokló fecskén próbáltak segíteni. A madarakat egyenként átnézték, majd a megfelelő ellátás után fűtött, számukra berendezett helyiségekben helyezték el őket, ahol megerősödhetnek. A túlélők közül az első fecskéket, közel százat a gyűrűzés után szabadon is engedhették. Flesch Márton vezető állatorvos kiemelte, ezek az állatok végletesen legyengülve érkeztek hozzájuk, az utolsó tartalékaikat is elhasználták. Előfordult olyan is, hogy arra sem volt erejük, hogy a fejüket tartsák, ezért először a legfontosabb volt az energia pótlása, amit infúzióval oldottak meg, majd meleg, száraz helyre tették őket, ahol eleséget kínáltak nekik. – Minden egyes fecskét ilyen kezelésben részesítettük, hogy megkapja az esélyt arra, hogy elrepülhessen. Sajnos sok elpusztult, mire behozták hozzánk, sok fecske a kezelés közben adta föl a küzdelmet. – Nagyon szomorú pillanatokat is megéltünk, de amiért dolgoztunk, hogy egy részük elindulhasson az útjára, valóra vált – fogalmazott a szakember.