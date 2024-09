– A szorongásaink, aggodalmaink és gyengeségeink rettenetesen megkeseríthetik az életünket. Amikor akadozik az élet bennünk és körülöttünk, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy velünk nincs valami rendben, éppen akkor van igazán szükségünk az önbecsülésre – hangsúlyozta Pál Feri atya. Azt mondta, az önbecsülés az emberi élet egyik alapértéke, mely széppé teszi az életet, mert segít fölfedezni mások értékeit és megbecsülni mindazt, amit kaptunk. Az önbecsülés sok szorongástól és aggodalomtól szabadít meg, gyógyítja a sebeinket, és lehetővé teszi, hogy egészségesen és önfeledten éljünk. Segít, hogy szembenézzünk a realitásokkal, még ha fájdalmas is. Az önbecsülés föltárja, hogy a szívünk mélyén lakik bennünk valaki, aki sokkal több, mint amit valaha is reméltünk. Az estről a későbbiekben részletesen is beszámolunk.