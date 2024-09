A Magas-Bakonyban tavasszal „vonatozó" bodobácsoknak már csak a színük, a mintázatuk miatt is sokkal jobb a marketingjük, mit rokonaiknak, a többi poloskának

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Minek és mitől van a jellegzetes szaguk?

Támadóik ellen hatékony módon, bűzmirigyeik segítségével védekeznek. A bűzös váladékot termelő mirigyek nyílása a kifejlett egyedek hasi oldalán, a lárváknál pedig a hátoldalon található, veszély esetén hozza működésbe, de ha eltapossuk, akkor is erősen érezhető lesz a szag. Ezért a váladékban levő aldehidvegyületek felelősek.

Idegenek és károsak

Az országos poloskatérkép alapján, amely a címeres poloskák adatai alapján készül, Veszprém vármegyében magas a fertőzöttség mértéke. A térkép ugyan 2020-as, de az adatait most is érvényesnek tekintik. Az utóbbi években az egyre nagyobb számban megjelenő poloskák nem a hazai fajokhoz tartoznak, hanem más kontinensekről behurcolt, invazív poloskafajok, melyek kifejlett formában, imágóként telelnek át. Enyhébb klímájú trópusi, szubtrópusi területekről származnak, melegkedvelők, ezért még a tél beállta előtt keresik a melegebb, telelésre alkalmas helyeket, melyeket gyakran a lakásokban találnak meg. Mivel nem honos rovarok, ezért természetes ellenségük alig van, a klímaváltozás, a hosszabb téli fagyok hiánya is segíti a fennmaradásukat. Számos tápnövényük van, többek között az almát, a bogyós gyümölcsöket és a paradicsomot károsítják. Mivel melegkedvelő fajok, ezért a Magas-Bakony hűvösebb vidékein kisebb egyedszámot kellene regisztrálnunk, de sajnos a klímánk úgy változik, hogy már ezeken a területeken is magas a hőmérséklet.

Hasznuk is van

Nagyon rossz a hírük az emberek körében a poloskáknak a szaguk miatt. Amúgy hasznosak vagy nem számunkra? A poloskák a rovaroknak nagyon változatos alakú és életmódú csoportja. A Földön 77 családból mintegy 40 ezer leírt fajt tartunk nyilván, hazánkban megközelítőleg 900 faj fordul elő. Sok élőhelyen találkozhatunk velük, főként növényeken, de a talajon, a talajban, a vízben és a víz felszínén is jelen vannak. Növényevők, ragadozók, de vérszívók is lehetnek. Egyes növényeken szívogató fajok komoly károkat okoznak a kiskertekben, mezőgazdasági területeken, és erdészeti szempontból is jelentős a károkozásuk, például a tölgy-csipkéspoloska miatt. Közegészségügyi szempontból az ágyi poloska szúrásai keseríthetik meg életünket. A fajok nagy része nem okoz számunkra gondot, sőt számos ragadozó poloskafaj van, ezek a biológiai védekezések fontos alanyai.