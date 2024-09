Veszprém vármegyében is több helyen, egyebek mellett a megyeszékhelyen, de Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn és Szigligeten is megjelentek. Utóbbi tóparti település önkormányzata szombaton reggel közleményben hívta fel a figyelmet, főként az autósokét, hogy vigyázzanak a kis szárnyasokra. Szigligeten ugyanis napok óta tömegesen lepik el az utcákat, kerteket, zöldterületeket főként a víz közelében, jellemzően egészen közel a talajszinthez. Sőt, nagyon sok kis madár az út, a járda felületén pihen, s így a járműforgalom veszélye is leselkedik rájuk a zord időjáráson kívül.

Szigligeten a fecskék napok óta tömegesen lepik el az utcákat, kerteket, zöldterületeket főként a víz közelében

Fotó: Szijártó János/Napló

Pócsi Béla tapolcai madártenyésztő a szokatlanul nagyszámú fecske kapcsán elmondta, hogy az idei nyár kedvező volt számukra, így a szokásos két fészekalj helyett sok pár hármat is vállalt. A probléma a hirtelen lehűlő időjárás miatt állt elő, ugyanis a harmadik fészekalj fiókái még nem elég erősek a vándorláshoz, nekik kellene még néhány nap, akár másfél, két hét ahhoz, hogy készen álljanak a nagy útra. Csakhogy a hideg és az eső a táplálékul szolgáló rovarok számát erősen lecsökkentette és a meglévőket is a még bizonyos hőt leadó talaj közelébe kényszerítette. Ezért repülnek nagyon alacsonyan a fecskék, s a pánikra utaló jelek a kis szárnyasok éhségéből adódnak. Nagyon sokan vannak egy élőhelyen és kevés a táplálék. Pócsi Béla külön kiemelte, hogy ne etessük őket kenyérrel vagy magokkal, mivel rovarevők.

Sok kis madár az út, a járda felületén pihen

Fotó: Szijártó János / Napló

A Mályi Természetvédelmi Egyesület javaslata alapján érdemes a fecskéknek kitenni lapos széles tálba élő lisztkukacot. Ha pedig elázott fecskét találunk a talajon, vegyük fel és egy papírtörlővel kibélelt cipősdobozban vigyük be a házba. Ha a fecske remeg, gubbaszt, eldől, akkor a dobozba tehetünk meleg vizes palackot a fecske mellé. Ha nagyon indokolt, akkor a kezünkbe véve lassú fordulaton hajszárítóval is meg lehet szárítani és átmelegíteni. Fontos, hogy a kezünkben legyen közben, így érezzük, ha túl meleg a levegő. Ha vizes, elázott a fecske, konyhai papírtörlővel át lehet óvatosan törölgetni, vigyázva a tollára.