– Az egyik áruházban szoktunk venni tököt, sütőtököt, kiszórtam a magjait ide a fák alá, és így kinőtt – mutatja Molnár Kálmánné. – Három gyönyörű termés van rajta, de úgy néz ki, hogy talán még több is lesz, mert ami ott lent virágzik, abból még lesz tök. Megöregedtem, 87 éves vagyok, de még olyat nem láttam, hogy a háztetőre nőjön fel a tök – mondta az idős asszony.

Egyébként Marika néni hagyja, míg megsárgul, egészen addig, még nem fagy. – A töknek az a jó, ha megcsípi a dér és akkor gyönyörűen besárgul. Akkor fogom megsütni. Több termést hoz egy tő – mondja a Balatonalmádiban található házának kertjében.

A tököt locsolgatja, tápoldatozza, azért ilyen szép.

Kapáltuk, szedtük a gazt, legeltettük a tehenet, hajnalban a libákat

– Szeretek kertészkedni, ez az életem. Imádom a kertet, a virágokat, ebben a nagy szárazságban öntözök, van fúrt kutunk. Apukámnak volt tíz hold földje, igaz, hentes volt az édesapám, de földet műveltünk a testvéreimmel – nyolcan voltunk –, már 12-13 éves korunkban. Kapáltuk, szedtük a gazt, legeltettük a tehenet, hajnalban a libákat. Nagyon megszerettem akkor kertet. Imádok persze sütni-főzni is, de a kert az az első. Elraktam tizenvalahány üveg uborkát, és most elvetettem a zöldbabot, reménykedve, hogy még abból is lesz majd valami. A virágok? Februárban elvetem a magokat – akár muskátlimagot vagy bármilyen magot –, és akkor azt március-áprilisban kipikírozom, hogy ne kelljen pénzt adni érte. Szomorú vagyok, hogy amikor hazamegyek az Alföldre a szülőfalumba, azt látom, hogy a fiatalasszonyok ülnek a küszöbön, a kert meg gazos – meséli Marika néni, aki elmondja még, hogy idén 25 üveg paradicsomot rakott el, és ötven kiló szilvalekvárt főzött be.

– Ha én az ágyban feküdnék, és itt minden dzsumbuj lenne, abba halnék bele. Sokkal jobb, ha az ember felkel és teszi a dolgát – mondja búcsúzóul.