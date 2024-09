Erzsi néhány hete kezdett köveket festeni hobbiból, és amikor tudomást szerzett a tapolcai kőlerakóhely avatási eseményéről, nem volt rest buszra ülni, hogy le ne maradjon róla. Két festett követ helyezett el, és megismerkedett a tapolcai alkotókkal, kővándoroltatókkal is. A tapolcai kőfestő, Szőrös Melinda örömszerző festett kavicsai a Tapolca-patak melletti Rózi kávézó parkolójában találtak otthonra vasárnap, a programra sok gyerek és felnőtt érkezett alkotni és érdeklődni.

Erzsi a tapolcai kőfestővel, Szőrös Melindával

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Melinda korábban a mai helytől kissé távolabb, a Déli városkapunál helyezett el festett köveket egy úgynevezett kőlerakóhelyen, azonban ahelyett, hogy azok száma egyre gyarapodott volna, egy idő után inkább csökkent, többen elvittek egy-egy darabot emlékbe. Ezért egy szemmel tartható helyet kellett keresnie a fiatal alkotónak, akinek célja, hogy népszerűsítse a várost, a kőfestéssel együtt járó örömszerzést. A hely idővel akár a város új nevezetessége is lehet, ha mindenki vigyáz rá. Ezúttal kéthetes munkával egy tízkilós mészkövet, úgynevezett szerencsekövet is készített, kidekorált, amelyre a bal tenyerünket helyezve kívánhatunk valamit, és ha hiszünk benne, akár valóra válhat az álmunk.

A kőlerakóhely avatása igazi kézművesműhely lett azzal, hogy előre előkészített köveket rajzolhattak, festhettek a gyerekek, akik közé a szülők is boldogan leültek alkotni.

Gyerekek és felnőttek rajzolták, festették a kavicsokat a vasárnapi programon, hogy minél több kő díszítse az új helyet

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Közösségi oldalán immár több mint ezerötszáz követője van, az általa festett vándorló kövek pedig eljutottak már Európa számos pontjára. Melinda és csapata ugyanis e célból ugyancsak többszáz kavicsot festett már helyi szimbólumokkal, egyszerű ábrákkal és idegen nyelvű üzenetekkel is. Munkájában párja, a kreatív tevékenységben ugyancsak jeleskedő vízvezetékszerelő, Juhász Krisztián is támogatja, ő kifejezetten szép mandaladíszítéseket készít a lapos kövekre. A csoportnak „Kövess, Tapolca! Kövezz velem!” a szlogenje, tagjai boldogan rajzolják, festik a köveket, és örülnek, ha a vándoroltatásra szánt kavicsok megtalálóitól visszajelzést kapnak. Remélik, hogy pár szép percet szereznek annak, aki megtalálja a festett kis köveket és mellettük az üzeneteket, amelyekben arra kérik a megtalálót, hogy küldjön visszajelzést a közösségi oldalra. Ez sok esetben működik is.